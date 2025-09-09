يواصل اللاعب إيرلينج هالاند تألقه اللافت مع منتخب النرويج، ليسجل هذا المساء 5 أهداف في مباراة واحدة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد هالاند، المنتخب النرويجي إلى حصد العلامة الكاملة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم، بعد اكتساح مولدوفا بنتيجة (11-1) في الجولة السادسة.

هالاند يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة مع النرويج

نجح هالاند في تسجيل 5 أهداف في مباراة النرويج ومولودفا في تصفيات كأس العالم.

وأنهى هالاند الشوط الأول بـ3 أهداف في الدقائق 11 و36 و43 على الترتيب، ثم أضاف هدفين في النصف الثاني، بالتحديد في الدقيقتين 52 و83 على الترتيب.

وكان منتخب النرويج تحصل على ركلة جزاء، لكن هالاند فضل تركها إلى زميله آسجارد، ما يعني أن مهاجم مانشستر سيتي كان قادرًا على إحراز نصف دستة هذا المساء.

وإلى جانب الخماسية، صنع هالاند هدفين أيضًا في فوز النرويج على مولدوفا.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية، أصبح هالاند أول لاعب يسجل 5 أهداف لمنتخب النرويج في القرن الحالي.

وبلغ هالاند هدفه رقم 48 مع منتخب النرويج خلال 45 مباراة دولية، ليصبح عدد أهدافه أكثر من مبارياته.

وبات في رصيد منتخب النرويج 15 نقطة في صدارة مجموعته التي تضم إيطاليا والكيان الصهيوني وإستونيا ومولدوفا، ليقترب كثيرًا من بلوغ منافسات كأس العالم 2026.