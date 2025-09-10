المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم النقص العددي.. فرنسا تهزم أيسلندا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:12 ص 10/09/2025
فرنسا

فرنسا

اقتنص منتخب فرنسا فوزا صعبا من ضيفه منتخب أيسلندا بنتيجة (2-1)س في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبدا أن منتخب أيسلندا في طريقه لتحقيق مفاجأة كبرى في فرنسا، بعد أن تقدم لاعب بلاكبيرن أندري جوديونسن بهدف للفريق الضيف في الدقيقة 22 لكن الديوك ردت بهدف في كل شوط لتخرج فائزة.

وأدرك كيليان مبابي نجم ريال مدريد التعادل لفرنسا في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء ثم أضاف برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تمريرة حاسمة من مبابي.

وسجل منتخب فرنسا انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن استهل مشواره بالفوز على أوكرانيا (2-0) فيما خسرت أيسلندا للمرة الأولى بعد الفوز الكاسح على آذربيجان (5-0) في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لأيسلندا في المركز الثاني.

مباراة فرنسا القادمة
فرنسا تصفيات كأس العالم 2026 أيسلندا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

