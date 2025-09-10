اقتنص منتخب فرنسا فوزا صعبا من ضيفه منتخب أيسلندا بنتيجة (2-1)س في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبدا أن منتخب أيسلندا في طريقه لتحقيق مفاجأة كبرى في فرنسا، بعد أن تقدم لاعب بلاكبيرن أندري جوديونسن بهدف للفريق الضيف في الدقيقة 22 لكن الديوك ردت بهدف في كل شوط لتخرج فائزة.

وأدرك كيليان مبابي نجم ريال مدريد التعادل لفرنسا في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء ثم أضاف برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تمريرة حاسمة من مبابي.

وسجل منتخب فرنسا انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن استهل مشواره بالفوز على أوكرانيا (2-0) فيما خسرت أيسلندا للمرة الأولى بعد الفوز الكاسح على آذربيجان (5-0) في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لأيسلندا في المركز الثاني.