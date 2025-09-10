أشاد المدرب توماس توخيل بالأداء المذهل لمنتخب إنجلترا بعد فوزه الكبير 5 / صفر على مضيفه منتخب صربيا، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مؤكداً أن الانتصار كان "تجسيدًا خالصًا للعمل الجماعي".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإن المنتخب الإنجليزي، الذي تعرض لانتقادات عقب فوزه الباهت على أندورا 2 / صفر السبت الماضي، ظهر بصورة مختلفة تمامًا في بلجراد.

فقد منح هاري كين ونوني مادويكي التقدم للأسود الثلاثة في الشوط الأول، قبل أن يضيف إزري كونسا هدفًا ثالثًا مطلع الشوط الثاني. وزادت الغلة بعد طرد نيكولا ميلينكوفيتش، حيث سجل مارك جويي الهدف الرابع، ثم اختتم البديل ماركوس راشفورد الخماسية من ركلة جزاء.

وقال توخيل عقب المباراة: "كنا أقوياء للغاية. أعتقد أن هذا كان تجسيدًا للعمل الجماعي. ساعدنا بعضنا البعض، ولعبنا بالكثافة المطلوبة في اللحظات المناسبة. منعنا منتخبًا قويًا على أرضه من تسديد أي كرة على المرمى، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بالانضباط والتماسك".

وأضاف: "قضينا أسبوعًا رائعًا من البداية للنهاية، والمباراة كانت الدليل. الأداء لم يكن مثاليًا، لكنه كان ممتازًا. أنا سعيد من أجل اللاعبين الذين أظهروا قدراتهم، وسعيد أيضًا من أجل الجماهير في الملعب وفي الوطن".

بهذا الانتصار، عزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الحادية عشرة مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن ألبانيا الوصيفة، مع تبقي ثلاث مباريات في التصفيات. وسيخوض الفريق لقاءً وديًا أمام ويلز، قبل مواجهة لاتفيا في التصفيات خلال شهر أكتوبر المقبل.