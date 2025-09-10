شهدت مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بين النرويج ومولدوفا ليلة الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، أداءً مهيمنًا من النرويج بقيادة إيرلينج هالاند، حيث اكتسحت المنتخب المضيف بنتيجة ساحقة 11-1.

تلقى حارس مرمى مولدوفا، كريستيان أفرام، 11 هدفًا في مباراة وُصفت بأنها "أسوأ يوم في مسيرته المهنية".

هالاند يعتذر بعد خماسية قاسية

سجل هالاند، نجم مانشستر سيتي، خمسة أهداف ببراعة، بينما أضاف ثيلو آسجارد أربعة أهداف كبديل، إلى جانب تسجيل فيليكس هورن ماير ومارتن أوديجارد.

بعد المباراة، كشف أفرام أن هالاند اقترب منه للاعتذار، موضحًا أن سعي النرويج لتوسيع فارق الأهداف كان وراء استمرارهم في الهجوم.

وقال أفرام: "هالاند اعتذر لي، وقال إن الخطأ ليس خطأي، وأنهم كانوا مضطرين لمواصلة التسجيل بسبب فارق الأهداف".

النرويج تقترب من حلم المونديال

عززت النرويج، التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 1998، موقفها في صدارة المجموعة التاسعة بفارق ست نقاط عن إيطاليا، مع أفضلية كبيرة في فارق الأهداف (+16).

مع تبقي أربع مباريات في التصفيات، باتت النرويج على بعد خطوة من التأهل المباشر لكأس العالم 2026، بينما يواجه وصيف المجموعة مباراة فاصلة.

وتتذيل مولدوفا المجموعة بدون نقاط، مع فارق أهداف كارثي (-22).

