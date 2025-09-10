تلميح جديد.. هنري: الجميع يعرف خليفة ديشامب في فرنسا

ألمح تيري هنري مجددًا لتعيين زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديديه ديشامب، بعد نهاية كأس العالم 2026.

وكان ديديه ديشامب أكد في وقت سابق، الرحيل عن تدريب منتخب فرنسا عقب كأس العالم 2026، سواءً فاز أو خسر اللقب.

هنري يلمح لتعيين زيدان في منتخب فرنسا

كان هنري حاضرًا رفقة جيمي كاراجر وميكا ريشتاردز في الاستوديو التحليلي الشهير الذي تبثه شبكة قنوات CBS الأمريكية.

وتلقى هنري سؤالًا بشأن نيته التقدم بطلب لخلافة المدرب ديديه ديشامب في منتخب فرنسا، بعد نهاية كأس العالم 2026.

وأجاب هنري بحسب ما نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية: "لا أعرف ماذا أقول".

وأضاف: "نحن جميعًا نعرف من سيكون المدرب الجديد لمنتخب فرنسا.. أنتم تعرفون وأنا أعرف، وأتمنى له كل التوفيق".

وأشارت ليكيب إلى أن هنري يقصد زين الدين زيدان، كما هو معروف في الصحافة الفرنسية، إذ يبدو تعيينه مسألة وقت فقط.

ويجلس زيدان في منزله، منذ أن ترك ريال مدريد في 2021، رافضًا كل العروض الرسمية من أجل تحقيق حلمه بقيادة فرنسا.

جدير بالذكر أن ديشامب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، ما زال يحافظ على منصبه منذ ما يزيد عن 13 عامًا.