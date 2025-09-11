أكد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، أن الاتحاد لا يفكر في تغيير المدرب الحالي يوليان ناجلسمان، رغم البداية غير المثالية في تصفيات كأس العالم 2026، مشددًا على أنه يحظى بدعم كامل من الاتحاد.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد خسارته أمام سلوفاكيا (0-2) وفوزه على أيرلندا الشمالية (3-1).

وقال فولر في تصريحات صحفية: "لدي ثقة كبيرة في الفريق. لا أعتقد أن هناك منتخبات تحب اللعب ضدنا، فنحن دائمًا قادرون على تقديم أدوار قوية".

وأكمل: "الاتحاد سعيد جدًا بناجلسمان، لأنه مدرب من أعلى طراز، يتمتع بفصاحة عالية ويؤدي عملًا كبيرًا على المستوى التدريبي".

وطالب فولر بالصبر على المدرب الشاب: "يجب أن تمنح المدرب الحرية لتجربة بعض الأفكار حتى لو كان ذلك خلال مباريات التصفيات".

وأضاف بطل العالم 1990: "خضنا أربع مباريات من أصل خمس لم نكن مقنعين فيها، لكن الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، وناجلسمان يتعامل معها".

ويتأهل متصدر المجموعة فقط مباشرة إلى المونديال الذي تستضيفه أمريكا والمكسيك وكندا، بينما قد تلجأ ألمانيا إلى الملحق عبر تصنيفها في دوري الأمم الأوروبية إذا فشلت في إنهاء التصفيات بالمركز الثاني.