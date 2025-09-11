المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

فولر يدعم ناجلسمان: لا نقاش حول مستقبله والاتحاد سعيد به

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:19 م 11/09/2025
يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا

ناجلسمان

أكد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، أن الاتحاد لا يفكر في تغيير المدرب الحالي يوليان ناجلسمان، رغم البداية غير المثالية في تصفيات كأس العالم 2026، مشددًا على أنه يحظى بدعم كامل من الاتحاد.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد خسارته أمام سلوفاكيا (0-2) وفوزه على أيرلندا الشمالية (3-1).

وقال فولر في تصريحات صحفية: "لدي ثقة كبيرة في الفريق. لا أعتقد أن هناك منتخبات تحب اللعب ضدنا، فنحن دائمًا قادرون على تقديم أدوار قوية".

وأكمل: "الاتحاد سعيد جدًا بناجلسمان، لأنه مدرب من أعلى طراز، يتمتع بفصاحة عالية ويؤدي عملًا كبيرًا على المستوى التدريبي".

وطالب فولر بالصبر على المدرب الشاب: "يجب أن تمنح المدرب الحرية لتجربة بعض الأفكار حتى لو كان ذلك خلال مباريات التصفيات".

وأضاف بطل العالم 1990: "خضنا أربع مباريات من أصل خمس لم نكن مقنعين فيها، لكن الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، وناجلسمان يتعامل معها".

ويتأهل متصدر المجموعة فقط مباشرة إلى المونديال الذي تستضيفه أمريكا والمكسيك وكندا، بينما قد تلجأ ألمانيا إلى الملحق عبر تصنيفها في دوري الأمم الأوروبية إذا فشلت في إنهاء التصفيات بالمركز الثاني.

ألمانيا كأس العالم ناجلسمان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

