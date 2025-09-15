رسميًا.. أومتيتي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة خاضها اللاعب في الملاعب الإسبانية والفرنسية والإيطالية.

وعانى صامويل أومتيتي من سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي دفعته دون شك لاتخاذ قراره باعتزال كرة القدم في عمر الـ31.

منشور أومتيتي

نشر صامويل أومتيتي عبر حسابه مقطع مصور تضمن أبرز لحظاته الكروية، مؤكدًا على قراره الذي لم يفكر فيه طويلًا باعتزال كرة القدم.

وقال أومتيتي في منشوره: "بعد مسيرة حافلة بالمجهود والمشاعر، بما فيها من صعودٍ وهبوط، حان الوقت لأقول وداعًا، لقد منحت كل ما لديّ بشغف، ولا أشعر بأي ندم".

وأضاف: "أود أن أشكر جميع الأندية، والرؤساء، والمدربين، واللاعبين الذين حظيت بشرف الوقوف إلى جانبهم، شكرا مارسيليا، شكرًا برشلونة، شكرًا ليل، شكرًا ليتشي، شكرًا لمنتخب فرنسا".

واختتم نجم منتخب فرنسا منشوره: "قبل كل شيء، شكرًا للجماهير على دعمكم الرائع".

ألقاب أومتيتي

يملك أومتيتي في جعبته العديد من الألقاب أبرزها كأس العالم الذي توج به مع منتخب فرنسا في 2018، ونجح المدافع في حصد الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة.

وتوج أومتيتي بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين، بينما حصل على كأس فرنسا مرة مع ليون، وتوج بكأس العالم للشباب مع فرنسا.

وشارك أومتيتي خلال مسيرته الكروية في 362 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح المدافع الفرنسي في تسجيل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.