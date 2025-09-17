تهديد إسباني بمقاطعة كأس العالم بسبب "الكيان الصهيوني"

هدد باتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال في إسبانيا، بعدم مشاركة منتخب "لاروخا" في بطولة كأس العالم 2026 في حال صعود منتخب الكيان الصهيوني إلى نهائيات البطولة العالمية.

ويتواجد منتخب إسرائيل في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات: "النرويج، إيطاليا، إستونيا ومولدوفا".

ويحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط.

إسبانيا تهدد

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات لباتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال في إسبانيا، والتي ألمح فيها بمقاطعة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2026 إذا تأهلت إسرائيل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكومة الإسبانية تدعم الاحتجاجات ضد مشاركة منتخب "إسرائيل" في المونديال، وذلك عن طريق باتكسي لوبيز، الذي أكد أن منتخب إسبانيا قد يقاطع كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في حال تأهل إسرائيل.

ورد باتكسي مساء اليوم الثلاثاء "وفقا لصحيفة ليكيب" على إمكانية مقاطعة مونديال 2026 حال مشاركة إسرائيل قائلًا: "سنقيم الوضع في الوقت المناسب".

طريقة التأهل في قارة أوروبا

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

وتتنافس المنتخبات في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، وهو ما يعني 12 مقعدا مباشرا.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

المشاركون في الملحق هم المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.