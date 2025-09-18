المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"انتهت اللعبة".. دعوات لحظر منتخب الكيان الصهيوني ولاعبيه

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:09 م 18/09/2025
مقاطعة

لوحة إعلانية للمطالبة بحظر منتخب الكيان الصهيوني

وجّه تحالف يضم مجموعات من المشجعين، دعوة إلى حظر منتخب الكيان الصهيوني ولاعبيه، قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأطلق التحالف حملة تحت اسم "انتهت اللعبة"، مطالبا اتحادات كرة قدم أوروبية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، عبر لوحة إعلانية في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، ظهرت للنور أمس الثلاثاء.

وتستضيف الولايات المتحدة، بالاشتراك مع كندا والمكسيك، بطولة كأس العالم 2026 العام المقبل، ومن المقرر أن تستضيف نيويورك 8 مباريات في البطولة، منها المباراة النهائية.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز"، فإن الحملة تطالب اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واليونان وإيرلندا وإيطاليا والنرويج واسكتلندا وإسبانيا بمقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومنع لاعبي الكيان الصهيوني من المشاركة في المسابقات المحلية، وذلك بسبب الهجمات المستمرة في غزة.

وأشار التقرير إلى أن الحملة تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، في بيان: "بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2026، يجب ألا يسمح الأمريكيون بأن تصبح ملاعبنا منصات لتبييض جرائم الحرب".

وأضاف: "نحن نقف مع نظرائنا الأوروبيين ونطالب جميع الهيئات التي تدير كرة القدم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع الكيان الصهيوني من المنافسة الدولية".

وأتم: "يجب على العالم أن يقول للكيان إن اللعبة انتهت، وإنه لا مكان في الرياضة لمجرمي الحرب".

ويأتي ذلك بعدما خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتحتوي اللوحة الإعلانية التي وضعت بالقرب من تقاطع شارعي برودواي ووست 43 على كلمة "إبادة جماعية"، والتي قالت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز إن شركة اللوحة الإعلانية لم توافق عليها إلا بعد أن اطلعت على نص تقرير لجنة الأمم المتحدة.

جدول مباريات اليوم 

 

تصفيات كأس العالم كأس العالم فيفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات