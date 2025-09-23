المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

0 0
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

2 3
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 0
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

أنباء جيدة لريال مدريد.. إيقاف مباراتين لتشواميني مع فرنسا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:15 م 23/09/2025
تشواميني

تشواميني

تلقى نادي ريال مدريد، أنباء جيدة لكنها أقل إيجابية بالنسبة لفرنسا، فقد تم إيقاف أوريلين تشواميني لمباراتين بعد طرده في فوز "الديوك" على آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فلن يتمكن الدولي الفرنسي من اللعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر، بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين.

سوف يستضيف رجال ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، منتخب أذربيجان في 10 أكتوبر، ثم يسافرون لمواجهة آيسلندا في 13 من الشهر نفسه، وهي مباريات لن يشارك فيها متوسط ميدان ريال مدريد.

ولم يحصل تشواميني حتى الآن على أي دقيقة راحة مع ريال مدريد، حيث لعب جميع المباريات الخمس في الدوري وكامل مباراة دوري الأبطال.

وبالتالي، يُعد هذا خبرًا جيدًا لتشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، إذ سيملك خط وسطه أقدامًا أكثر جاهزية في شهر أكتوبر المليء بالتحديات بعد فترة التوقف الدولي: زيارة خيتافي، مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو، والكلاسيكو أمام برشلونة.

ستكون هذه المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتمكن فيها متوسط الميدان من الحصول على راحة خلال فترة التوقف الدولي، إذ كانت غياباته السابقة جميعها بسبب الإصابة.

وكان تشواميني قد شارك أساسيًا في خمس من آخر ست مباريات رسمية لوصيف بطل العالم، ما يؤكد أنه عنصر لا غنى عنه في صفوف المنتخب الفرنسي ولدى ديدييه ديشامب.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد منتخب فرنسا الدوري الإسباني تشواميني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 0
بيراميدز

بيراميدز

8

خطأ لصالح بيراميدز في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الزمالك

الزمالك

1 0
الجونة

الجونة

49

الزمالك يتقدم على الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة