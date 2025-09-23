تلقى نادي ريال مدريد، أنباء جيدة لكنها أقل إيجابية بالنسبة لفرنسا، فقد تم إيقاف أوريلين تشواميني لمباراتين بعد طرده في فوز "الديوك" على آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فلن يتمكن الدولي الفرنسي من اللعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر، بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين.

سوف يستضيف رجال ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، منتخب أذربيجان في 10 أكتوبر، ثم يسافرون لمواجهة آيسلندا في 13 من الشهر نفسه، وهي مباريات لن يشارك فيها متوسط ميدان ريال مدريد.

ولم يحصل تشواميني حتى الآن على أي دقيقة راحة مع ريال مدريد، حيث لعب جميع المباريات الخمس في الدوري وكامل مباراة دوري الأبطال.

وبالتالي، يُعد هذا خبرًا جيدًا لتشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، إذ سيملك خط وسطه أقدامًا أكثر جاهزية في شهر أكتوبر المليء بالتحديات بعد فترة التوقف الدولي: زيارة خيتافي، مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو، والكلاسيكو أمام برشلونة.

ستكون هذه المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتمكن فيها متوسط الميدان من الحصول على راحة خلال فترة التوقف الدولي، إذ كانت غياباته السابقة جميعها بسبب الإصابة.

وكان تشواميني قد شارك أساسيًا في خمس من آخر ست مباريات رسمية لوصيف بطل العالم، ما يؤكد أنه عنصر لا غنى عنه في صفوف المنتخب الفرنسي ولدى ديدييه ديشامب.