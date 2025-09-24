المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإماراتي
الجــزيرة

الجــزيرة

0 0
19:15
الوحـــدة

الوحـــدة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

مجوهرات وساعات فاخرة.. تفاصيل سرقة منزل مدرب منتخب البرتغال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:54 م 24/09/2025
مدرب منتخب البرتغال

روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال

اقتحم مجموعة من اللصوص منزل الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال.

وقام اللصوص بسرقة مجوهرات وساعات فاخرة بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني.

عملية سطو على منزل مدرب البرتغال

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اللصوص اقتحموا منزل روبرتو مارتينيز الواقع غرب العاصمة البرتغالية لشبونة، ونفذوا عملية السرقة أثناء وجود المدرب الإسباني وزوجته في الخارج لأكثر من أربع ساعات.

وأضافت أن الشرطة البرتغالية رجحت أن اللصوص كانوا على علم بتواجد المدرب الإسباني وزوجته خارج المنزل، وفتشوا المكان بكل ثقة، وأن أمامهم فترة طويلة للبحث عن المقتنيات دون أن يتم القبض عليهم.

ولفتت إلى أن خبراء الطب الشرعي قاموا بتفتيش المنزل للبحث عن أدلة.

ويتردد أن شرطة البرتغال ترجح أيضا أن من قام بعملية السرقة عصابة أجنبية متخصصة في السطو على المنازل الفاخرة.

ولم يكشف بعد عن عدد المسروقات، ولم يصدر المدرب الإسباني البالغ من العمر 52 عاما، أي بيان رسمي بشأن هذه الحادثة.

وكان روبرتو مارتينيز قاد البرتغال في شهر يونيو الماضي للفوز بدوري الأمم الأوروبية بركلات الترجيح على حساب إسبانيا.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز

