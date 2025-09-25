المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على استبعاد الكيان الصهيوني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:24 م 25/09/2025
فلسطين

فلسطين

تتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لاستبعاد الكيان الصهيوني ن المنافسات التي ينظمها الاتحاد القاري.

ويشارك منتخب الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026، فيما يلعب فريق مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على استبعاد الكيان الصهيوني

وقالت مصادر لصحيفة ذا تايمز البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من المقرر أن يتخذ قرارًا الأسبوع المقبل وأن أغلبية كبيرة من الأعضاء التنفيذيين والاتحادات تؤيد الإيقاف - مشيرة إلى أن روسيا محظورة من المنافسة الأوروبية منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وأجرى الاتحاد الأوروبي، مناقشات جادة على أعلى مستوى هذا الأسبوع بشأن أفعال الكيان الصهيوني في غزة وكيفية ردها.

وتزيد الضغوط على الاتحاد الأوروبي، لاستبعاد الكيان الصهيوني، لكن الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم (فيفا)، ستكون في موقف صعب أمام هذا الموسم؛ بسبب العلاقة الوطيدة بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن هذا سيثير غضبه.

وإذا لو لم يُعلّق فيفا عضوية إسرائيل، فإن حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سيعني عمليًا حرمانها من التأهل لبطولة كأس العالم العام المقبل.

يويفا يصدر قراره الأسبوع المقبل

ومن المفترض أن يعلن الاتحاد الأوروبي، القرار النهائي الأسبوع المقبل.

وكانت القناة 12 العبرية، قد ذكرت في وقت سابق، أن جميع الدول الأعضاء توافق على استبعاد الكيان الصهيوني، فيما عدا دولتي ألمانيا والمجر؛ إذ أنهما يرفضون التصويت على القرار.

تقارير: ضغوط لاستبعاد الكيان الصهيوني من "يويفا"

 

