أميركا تتدخل لمنع العقوبات الرياضية على "الكيان الصهيوني"

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:10 م 25/09/2025
دونالد ترامب وإنفانتينو

ترامب وإنفانتينو

يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من فرض حظر على الفرق ومنتخبات "الكيان الصهيوني" ومنعها من المشاركة في المنافسات العالمية خلال الفترة الحالية.

وفي المقابل، ارتفعت بعض الأصوات داخل اللجان التنفيذية لـ"فيفا"، إلى جانب دعوات من خبراء في الأمم المتحدة، تطالب الاتحادات الرياضية العالمية والأوروبية بحظر الكيان الصهيوني من المشاركة في أي بطولة كروية، بسبب الحرب المستمرة على غزة.

ونقلت شبكة "سكاي" تصريحات لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية والتي قال فيها: "سنعمل بكل قوة على وقف أي محاولة لمنع منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم".

وأشارت شبكة "سكاي": "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستعمل على منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حظر "الكيان الصهيوني" من المشاركة في كرة القدم الدولية قبل نهائيات كأس العالم 2026".

وأضافت: "يأتي ذلك في الوقت الذي علم فيه الجميع أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتجه لإيقاف الفرق الإسرائيلية عن المشاركة في المباريات بسبب الحرب في غزة ـ وهو ما يبدو أن العديد من اتحادات كرة القدم وأعضاء اللجنة التنفيذية في فيفا يؤيدونه".

ولم يستجب "فيفا" لطلبات مقرري الأمم المتحدة الخاصين، فيما يواصل منتخب الكيان الصهيوني مساعيه للتأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته بشكل رئيسي في الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكيان الصهيوني مع النرويج مساء يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الكيان الصهيوني
الكيان الصهيوني
أخبار إحصائيات
الاتحاد الدولي لكرة القدم ترامب الكيان الصهيوني الحرب على غزة سكاي الخارجية الأميركية

