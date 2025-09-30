ذكرت شبكة سكاي نيوز التليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قرر تأجيل التصويت داخل اللجنة التنفيذية على قرار حظر الكيان الصهيوني من المشاركة في المسابقات الرسمية.

ويواصل العاملون في كرة القدم الأوروبية الضغط على يويفا من أجل استبعاد الكيان الصهيوني -على غرار ما حدث مع روسيا- عقابًا له على الجرائم التي يمارسها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 60 ألف فلسطيني بحسب إحصائية رسمية لهيئة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي.

الدعوة إلى استبعاد الكيان الصهيوني من أوروبا

تلقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، مطالبات متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة من أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى بعض الاتحادات المحلية، من أجل استبعاد الكيان الصهيوني من مسابقات أوروبا.

وتشمل المطالبات التي أصبحت تحمل طابعًا رسميًا، استبعاد منتخب الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، مع حرمان أنديته من المسابقات القارية.

تأجيل التصويت

أوضحت شبكة سكاي نيوز أن التصويت على تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في المسابقات الأوروبية أصبح قيد الانتظار، بعد تأجيله إلى إشعار آخر، بسبب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووعد ترامب، المسؤولين في الكيان الصهيوني، بالتدخل من أجل إيقاف قرار الاستبعاد من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب الكيان الصهيوني مباراتين مصيريتين بالنسبة له في تصفيات كأس العالم، أكتوبر المقبل، ضد النرويج وإيطاليا. (طالع ترتيب المجموعة من هنا)

وكان جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ناقش فكرة الانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم، قبل أن يتراجع، مبررًا ذلك بأن فيفا قد يعاقب الأزوري بالاستبعاد من المشاركة في مونديال 2026.

وفي النرويج، دعت ليسه كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أيضًا إلى استبعاد الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، لكنها رفضت مبدأ مقاطعة المباراة المرتقبة بين المنتخبين، مع تشديدها على ضرورة توقيع عقوبات فورية.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني انضم إلى يويفا عام 1994 بعد طرده من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا: أبرزهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يوقع على استبعاد الكيان الصهيوني