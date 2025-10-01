يستعد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لإعلان قائمته الخاصة بمواجهتي أذربيجان وأيسلندا، وسط ترقب كبير لاحتمالية ظهور مفاجآت غير متوقعة، خاصة في ظل سلسلة الإصابات والإيقافات التي تعرقل اختياراته.

العد التنازلي للقائمة ما قبل الأخيرة

القائمة المقبلة قد تكون الأخيرة تقريبًا قبل إعلان قائمة كأس العالم 2026 – إذا ما ضمن "الديوك" التأهل – وهو ما يضع ديشامب تحت ضغط كبير، سواء في ما يتعلق باختيارات العناصر الأساسية أو بعض الوجوه الجديدة التي قد تحصل على فرصتها.

ورغم الظروف، يسعى المدرب الفرنسي لتفادي أي صدامات مع الأندية الأوروبية، خصوصًا مع اقتراب رحيله المتوقع عن منصبه بعد نهاية البطولة.

إيقاف مباراتين لتشواميني مع فرنسا

صراع حراس المرمى

في حراسة المرمى، لا تبدو الصورة ضبابية كثيرًا، حيث يواصل مايك ماينان قيادة العرين الفرنسي، مدعومًا بلوكاس شيفالييه.

لكن الجدل يبقى قائمًا حول الحارس الثالث، هل سيكون ألفونس أريولا العائد بقوة، أم يواصل برايس سامبا الحفاظ على مكانه؟

الدفاع.. عودة ساليبا والخيارات المفتوحة

خط الدفاع يشهد عودة وليام ساليبا بعد إصابته في الكاحل، بجانب دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي.

أما المقعد الأخير في الخط الخلفي فما زال محل نقاش، مع منافسة قوية بين بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، بينما يمتلك لويك باديه فرصة للتواجد بعد مستواه الجيد في يونيو الماضي.

على الأجنحة الدفاعية، يبدو جول كوندي الخيار الأبرز في الجهة اليمنى، بينما قد يحصل مالو جوستو على الأفضلية على حساب جوناثان كلاوس.

أما الجهة اليسرى فمن المتوقع أن تضم لوكاس دينيه وثيو هيرنانديز.

مبابي يتجاوز هنري في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا

الوسط.. غيابات ثقيلة وبحث عن حلول

غياب أوريليان تشواميني للإيقاف يفتح الباب أمام خيارات جديدة بجوار أدريان رابيو ومانو كونيه.

وقد يمنح ديشامب الفرصة لخيفرين تورام أو يوسف فوفانا المتألق مع ميلان.

وارن زائير-إيمري وماتيو جندوزي مرشحان للعودة، فيما تظل أسماء مثل إدواردو كامافينجا، بوبكر كامارا، كورينتين توليسو، وحتى نجولو كانتي، ضمن دائرة التفكير رغم الغموض حول جاهزيتهم ومواقف أنديتهم.

الهجوم.. بين الثبات والاحتمالات المفاجئة

في الهجوم، يبقى كيليان مبابي رأس الحربة الأهم، مدعومًا بمايكل أوليس، ماركوس تورام، وبرادلي باركولا.

كما يواصل كينغسلي كومان تثبيت مكانه بعد ظهوره المميز في سبتمبر.

لكن الغيابات تبدو مؤثرة مع ابتعاد عثمان ديمبيلي، وديزيري دويه، وريان شرقي.

وفي ظل إصابة هوجو إيكيتيكي وعدم إقناع ماجنيس أكليوش، يلوح اسم فلوريان توفين كأحد الاحتمالات المثيرة، إذ قد يعود بعد غياب دام ست سنوات ليكتب قصة جديدة مع "الديوك".

