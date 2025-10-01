ظهر اسم اللاعب نيتس جراديشار في عناوين الصحف الرياضية في سلوفينيا، اليوم الأربعاء، بعد استدعائه مجددًا إلى قائمة المنتخب المحلي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

مهاجم الأهلي يظهر في قائمة المنتخب السلوفيني للمرة الثانية في مسيرته مع كرة القدم، والأولى منذ يناير 2024.

عودة جراديشار

يعود جراديشار إلى قائمة منتخب سلوفينيا تحت قيادة ماتياز كيك، المدرب نفسه الذي استدعى اللاعب عندما كان في سن الـ21 عامًا لخوض مباراة ودية غير رسمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل جراديشار آنذاك هدف فوز سلوفينيا (1-0) على أمريكا في 20 يناير 2024.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحف السلوفينية عن عودة جراديشار إلى قائمة كيك..

صحيفة ekipa.. جراديشار ضمن مفاجآت سلوفينيا

أوضحت الصحيفة أن ماتياز كيك الذي يقود منتخب سلوفينيا منذ 2018 اختار إجراء العديد من التغييرات في خط الهجوم، مقارنة بالقائمة التي استدعاها في معسكر سبتمبر الماضي، عندما تعادل مع السويد بثلاثة أهداف لمثلها، وخسر بثلاثية نظيفة أمام سويسرا.

وذكرت أن منتخب سلوفينيا سيواصل الاعتماد بالتأكيد على بنيامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد الذي لم يسجل أي هدف دولي مع منتخب كيك منذ نوفمبر الماضي من عام 2024، أي أنه صام تهديفيًا خلال آخر 5 مباريات.

وأضافت: "أكبر التغييرات في قائمة منتخب سلوفينيا كانت في الهجوم.. تم استبعاد سبورار بسبب الإصابة، مع استعادة كرامر وجراديشار".

صحيفة zurnal24.. الفرصة الأخيرة من أجل كأس العالم

يحتل المنتخب السلوفيني المركز الأخير في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد نقطة واحدة، لذا ترى الصحيفة أن المباراتين المقبلتين بمثابة الفرصة الأخيرة من أجل المونديال.

ونقلت الصحيفة، تصريحات مدرب منتخب سلوفينيا، بشأن عودة جراديشار ضمن بعض التغييرات الأخرى، حيث قال كيك: "السبب الرئيسي هو الإصابات، لكن اللاعبين الآخرين -المستبعدين- يعانون أيضًا من مشكلات فنية".

وشدد مدرب منتخب سلوفينيا على أنه استدعى بعض اللاعبين مثل جراديشار من أجل منحهم فرصة إثبات الخطأ في استبعادهم في المناسبات الماضية، حيث يؤمن كيك بأنهم يملكون الحق في التعبير عن أنفسهم داخل الملعب.