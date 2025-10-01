المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فرصة أخيرة من أجل كأس العالم.. عودة جراديشار في عناوين الصحف السلوفينية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:24 م 01/10/2025
جراديشار

جراديشار بقميص منتخب سلوفينيا في يناير 2024

ظهر اسم اللاعب نيتس جراديشار في عناوين الصحف الرياضية في سلوفينيا، اليوم الأربعاء، بعد استدعائه مجددًا إلى قائمة المنتخب المحلي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

مهاجم الأهلي يظهر في قائمة المنتخب السلوفيني للمرة الثانية في مسيرته مع كرة القدم، والأولى منذ يناير 2024.

عودة جراديشار

يعود جراديشار إلى قائمة منتخب سلوفينيا تحت قيادة ماتياز كيك، المدرب نفسه الذي استدعى اللاعب عندما كان في سن الـ21 عامًا لخوض مباراة ودية غير رسمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل جراديشار آنذاك هدف فوز سلوفينيا (1-0) على أمريكا في 20 يناير 2024.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحف السلوفينية عن عودة جراديشار إلى قائمة كيك..

صحيفة ekipa.. جراديشار ضمن مفاجآت سلوفينيا

أوضحت الصحيفة أن ماتياز كيك الذي يقود منتخب سلوفينيا منذ 2018 اختار إجراء العديد من التغييرات في خط الهجوم، مقارنة بالقائمة التي استدعاها في معسكر سبتمبر الماضي، عندما تعادل مع السويد بثلاثة أهداف لمثلها، وخسر بثلاثية نظيفة أمام سويسرا.

وذكرت أن منتخب سلوفينيا سيواصل الاعتماد بالتأكيد على بنيامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد الذي لم يسجل أي هدف دولي مع منتخب كيك منذ نوفمبر الماضي من عام 2024، أي أنه صام تهديفيًا خلال آخر 5 مباريات.

وأضافت: "أكبر التغييرات في قائمة منتخب سلوفينيا كانت في الهجوم.. تم استبعاد سبورار بسبب الإصابة، مع استعادة كرامر وجراديشار".

صحيفة zurnal24.. الفرصة الأخيرة من أجل كأس العالم

يحتل المنتخب السلوفيني المركز الأخير في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد نقطة واحدة، لذا ترى الصحيفة أن المباراتين المقبلتين بمثابة الفرصة الأخيرة من أجل المونديال.

ونقلت الصحيفة، تصريحات مدرب منتخب سلوفينيا، بشأن عودة جراديشار ضمن بعض التغييرات الأخرى، حيث قال كيك: "السبب الرئيسي هو الإصابات، لكن اللاعبين الآخرين -المستبعدين- يعانون أيضًا من مشكلات فنية".

وشدد مدرب منتخب سلوفينيا على أنه استدعى بعض اللاعبين مثل جراديشار من أجل منحهم فرصة إثبات الخطأ في استبعادهم في المناسبات الماضية، حيث يؤمن كيك بأنهم يملكون الحق في التعبير عن أنفسهم داخل الملعب.

مباراة سلوفينيا القادمة
الأهلي تصفيات كأس العالم نيتس جراديشار منتخب سلوفينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات