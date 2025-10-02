أكد يوليان ناجلزمان، مدرب منتخب ألمانيا، أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للبقاء على الطريق الصحيح نحو التأهل المباشر لنهائيات العام المقبل.

وتستضيف ألمانيا منتخب لوكسمبورج في العاشر من أكتوبر قبل أن تحل ضيفة على أيرلندا الشمالية في بلفاست بعدها بـ3 أيام‭.

وخسر منتخب ألمانيا بقيادة ناجلزمان أول مباراة له في تصفيات مونديال 2025 0-2 أمام سلوفاكيا الشهر الماضي، ثم فاز في الثانية 3-1 على أيرلندا الشمالية ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بـ3 نقاط، متأخرا عن أيرلندا الشمالية بفارق الأهداف، وتتصدر سلوفاكيا المجموعة بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب لوكسمبورج في المركز الأخير بدون نقاط.

وقال ناجلزمان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "هدفنا واضح، الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل التأهل المباشر إلى كأس العالم".

وأتم: "رغم غياب بعض اللاعبين، فإن فريقنا يتحلى بالجودة الكافية لتقديم أداء أفضل مما ظهرنا به مؤخرا".

ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.