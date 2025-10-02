المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ناجلزمان: منتخب ألمانيا يسعى لتجنب الملحق في تصفيات كأس العالم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:40 م 02/10/2025
ناجلسمان

ناجلزمان

أكد يوليان ناجلزمان، مدرب منتخب ألمانيا، أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للبقاء على الطريق الصحيح نحو التأهل المباشر لنهائيات العام المقبل.

وتستضيف ألمانيا منتخب لوكسمبورج في العاشر من أكتوبر قبل أن تحل ضيفة على أيرلندا الشمالية في بلفاست بعدها بـ3 أيام‭.

وخسر منتخب ألمانيا بقيادة ناجلزمان أول مباراة له في تصفيات مونديال 2025 0-2 أمام سلوفاكيا الشهر الماضي، ثم فاز في الثانية 3-1 على أيرلندا الشمالية ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بـ3 نقاط، متأخرا عن أيرلندا الشمالية بفارق الأهداف، وتتصدر سلوفاكيا المجموعة بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب لوكسمبورج في المركز الأخير بدون نقاط.

وقال ناجلزمان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "هدفنا واضح، الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل التأهل المباشر إلى كأس العالم".

وأتم: "رغم غياب بعض اللاعبين، فإن فريقنا يتحلى بالجودة الكافية لتقديم أداء أفضل مما ظهرنا به مؤخرا".

ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.

تصفيات كأس العالم منتخب ألمانيا يوليان ناجلزمان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

