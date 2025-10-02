المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات مونديال 2026.. استدعاء ماتيتا إلى منتخب فرنسا للمرة الأولى

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:18 م 02/10/2025
ماتيتا

ماتيتا

أعلن ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن قائمة "الديوك" للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أذربيجان وأيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة فرنسا استدعاء جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي إلى صفوف المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته.

وتدرج ماتيتا (28 عاما) في الفئات العمرية لمنتخب فرنسا وكان ضمن أفراد الفريق الذي أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف عام 2024.

ويأتي استدعاء ماتيتا في ظل غياب عدة لاعبين أبرزهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي ثنائي هجوم باريس سان جيرمان، والمهاجم الآخر ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان.

وشهدت القائمة عودة عدة لاعبين بعد غياب، على رأسهم لاعب الوسط إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد.

