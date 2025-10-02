أعلن ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن قائمة "الديوك" للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أذربيجان وأيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة فرنسا استدعاء جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي إلى صفوف المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته.

وتدرج ماتيتا (28 عاما) في الفئات العمرية لمنتخب فرنسا وكان ضمن أفراد الفريق الذي أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف عام 2024.

ويأتي استدعاء ماتيتا في ظل غياب عدة لاعبين أبرزهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي ثنائي هجوم باريس سان جيرمان، والمهاجم الآخر ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان.

وشهدت القائمة عودة عدة لاعبين بعد غياب، على رأسهم لاعب الوسط إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد.