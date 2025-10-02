المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ظهور أول وديمبيلي يقود الغائبين.. قائمة فرنسا في معسكر أكتوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:33 م 02/10/2025
ديمبلي منتخب فرنسا

منتخب فرنسا

اختار ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، 23 لاعبا استعدادًا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلتقي فرنسا مع أذربيجان يوم 10 أكتوبر الجاري في باريس، قبل أن يسافر إلى أيسلندا لمواجهة منتخبها بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد ست نقاط بعد فوزه في مبارتين، ويأتي خلفه منتخب أيسلندا برصيد ثلاث نقاط.

ويظهر جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس لأول مرة في قائمة منتخب فرنسا.

ويغيب عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي وماركوس تورام وريان شرقي بسبب الإصابة، بجانب كولو مواني.

للتعرف على ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 اضغط هنا

وجاءت قائمة فرنسا كالتالي:

حراس المرمى: لوكاس شوفالييه - برايس سامبا - مايك ماينان

الدفاع : لوكاس ديني- مالو جوستو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتي- جوليس كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو

خط الوسط : إدواردو كامافينجا - مانو كوني - مايكل أوليزي - أدريان رابيو - كيربين تورام

خط الهجوم: ماجنوس أكليوش - برادلي باركولا - كينجسلي كومان - هوجو إيكتيكي - جان فيليب ماتيتا - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو

فرنسا منتخب فرنسا مبابي عثمان ديمبيلي تصفيات كأس العالم 2026

