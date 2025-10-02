المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 13
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنفانتينو: لا يمكن لفيفا حل المشاكل السياسية.. ويجب تعزيز السلام في غزة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:19 م 02/10/2025
إنفانتينو

إنفانتينو - رئيس فيفا

طالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة تعزيز السلام في العالم أجمع، ولم يشر لأي إجراء ضد الكيان الصهيوني.

ونادت بعض الأصوات بضرورة استبعاد منتخب الكيان الصهيوني من البطولات الرسمية التي تكون تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتشمل المطالبات التي أصبحت تحمل طابعًا رسميًا، استبعاد منتخب الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، مع حرمان أنديته من المسابقات القارية.

وأكد إنفانتينو في مجلس فيفا الذي ضم 37 عضوًا: "أهمية تعزيز السلام والوحدة، وخاصة في سياق الوضع المستمر في غزة".

وأضاف: "لا يمكن لفيفا حل المشاكل السياسية، لكنه يستطيع ويجب عليه تعزيز كرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير قيمها الموحدة والتعليمية والثقافية والإنسانية".

ويخوض منتخب الكيان الصهيوني مباراتين مصيريتين بالنسبة له في تصفيات كأس العالم، أكتوبر المقبل، ضد النرويج وإيطاليا. (طالع ترتيب المجموعة من هنا)

وفي النرويج، دعت ليسه كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أيضًا إلى استبعاد الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، لكنها رفضت مبدأ مقاطعة المباراة المرتقبة بين المنتخبين، مع تشديدها على ضرورة توقيع عقوبات فورية.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني انضم إلى يويفا عام 1994 بعد طرده من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

النرويج
النرويج
أخبار إحصائيات
فيفا إنفانتينو ترامب غزة الكيان الصهيوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات