طالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة تعزيز السلام في العالم أجمع، ولم يشر لأي إجراء ضد الكيان الصهيوني.

ونادت بعض الأصوات بضرورة استبعاد منتخب الكيان الصهيوني من البطولات الرسمية التي تكون تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتشمل المطالبات التي أصبحت تحمل طابعًا رسميًا، استبعاد منتخب الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، مع حرمان أنديته من المسابقات القارية.

وأكد إنفانتينو في مجلس فيفا الذي ضم 37 عضوًا: "أهمية تعزيز السلام والوحدة، وخاصة في سياق الوضع المستمر في غزة".

وأضاف: "لا يمكن لفيفا حل المشاكل السياسية، لكنه يستطيع ويجب عليه تعزيز كرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير قيمها الموحدة والتعليمية والثقافية والإنسانية".

ويخوض منتخب الكيان الصهيوني مباراتين مصيريتين بالنسبة له في تصفيات كأس العالم، أكتوبر المقبل، ضد النرويج وإيطاليا. (طالع ترتيب المجموعة من هنا)

وفي النرويج، دعت ليسه كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أيضًا إلى استبعاد الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، لكنها رفضت مبدأ مقاطعة المباراة المرتقبة بين المنتخبين، مع تشديدها على ضرورة توقيع عقوبات فورية.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني انضم إلى يويفا عام 1994 بعد طرده من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.