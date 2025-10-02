المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ديشامب يكشف.. هل يعود بوجبا إلى منتخب فرنسا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:34 م 02/10/2025
بوجبا

بول بوجبا

تحدث ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن إمكانية عودة بول بوجبا إلى "الديوك" بعد الأزمات الكثيرة التي مر بها اللاعب صاحب الـ32 عاما.

وبعد إيقافه بسبب المنشطات، عاد لاعب وسط يوفنتوس السابق إلى كامل جاهزيته ويستعد للعب مع موناكو، الذي يرتبط معه بعقد منذ بداية الموسم "2025-2026".

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس،: "نعم، إنه (بوجبا) يقترب من العودة إلى كرة القدم، بعد ذلك، أمامه بعض المراحل المهمة، المرحلة التالية هي ارتداء قميص موناكو والدخول إلى الملعب".

وأضاف: "بالتأكيد هو يريد العودة لمنتخب فرنسا،وهو هدفٌ يجول في ذهنه، آمل أن تسير الأمور على ما يرام معه، بعد ذلك، سنرى، أتمنى له كل التوفيق، وأن يتجاوز هذه المرحلة الأولى، ستكون فرحة كبيرة له بالفعل".

قائمة فرنسا في معسكر أكتوبر

يلتقي منتخب فرنسا مع أذربيجان يوم 10 أكتوبر الجاري في باريس، قبل أن يسافر إلى أيسلندا لمواجهة منتخبها بعد ذلك بثلاثة أيام ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت قائمة فرنسا كل من:

حراس المرمى: لوكاس شوفالييه - برايس سامبا - مايك ماينان

الدفاع : لوكاس ديني- مالو جوستو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتي- جوليس كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو

خط الوسط : إدواردو كامافينجا - مانو كوني - مايكل أوليزي - أدريان رابيو - كيربين تورام

خط الهجوم: ماجنوس أكليوش - برادلي باركولا - كينجسلي كومان - هوجو إيكتيكي - جان فيليب ماتيتا - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو

 

