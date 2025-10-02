تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية إعلان المدرب الألماني توماس توخيل لقائمة منتخب إنجلترا، غدا الجمعة من ملعب ويمبلي، استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة، والتي يخوض خلالها "الأسود الثلاثة" مباراة ودية أمام ويلز، قبل مواجهة لاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بيلينجهام وساكا على أعتاب العودة لمنتخب إنجلترا

ويأمل الثنائي جود بيلينجهام وبوكايو ساكا في العودة للقائمة بعد غيابهما عن معسكر سبتمبر الماضي، حيث خضع نجم ريال مدريد لعملية جراحية في الكتف عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، بينما أبعدت إصابة في أوتار الركبة جناح أرسنال عن المنتخب.

وتزداد الترقبات حول بيلينجهام بشكل خاص، بعدما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إنجليزي لموسم 2024/2025، في حين سبق أن فاز ساكا بالجائزة في موسمي 2021/2022 و2022/2023.

هل يعود بوجبا إلى منتخب فرنسا؟

فرص جديدة لفودين وجريليش.. وعودة محتملة لستونز وبن وايت

وعلى الجانب الآخر، يسعى فيل فودين (مانشستر سيتي) وجاك جريليش (إيفرتون) لحجز مكان في القائمة بعد مستويات مميزة قدماها مؤخرًا مع أنديتهما، بينما يقترب بن وايت مدافع أرسنال من العودة للمنتخب لأول مرة منذ مونديال 2022.

كما ينتظر أن يعود الثنائي آدم وارتون وجون ستونز بعد تعافيهما من الإصابة، فيما نال اللاعبان الشابان إليوت أندرسون وجيد سبنس إشادة خاصة من توخيل عقب ظهورهما الأول الشهر الماضي، حيث حصد أندرسون جائزة أفضل لاعب في مباراتي التصفيات.

إنجلترا تقترب من حسم بطاقة المونديال

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يقترب بقوة من حسم تأهله إلى مونديال 2026، بعدما حقق انتصارين مهمين في سبتمبر الماضي أمام أندورا (2-0) وصربيا (5-0) في بلجراد.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم