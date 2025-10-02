المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

30 31
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

4 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

2 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

1 1
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3 1
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 2
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملامح قائمة إنجلترا.. عودة بيلينجهام وفرصة جديدة لفودين وجريليش

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:38 م 02/10/2025
إنجلترا

إنجلترا تقترب من المونديال

تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية إعلان المدرب الألماني توماس توخيل لقائمة منتخب إنجلترا، غدا الجمعة من ملعب ويمبلي، استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة، والتي يخوض خلالها "الأسود الثلاثة" مباراة ودية أمام ويلز، قبل مواجهة لاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بيلينجهام وساكا على أعتاب العودة لمنتخب إنجلترا

ويأمل الثنائي جود بيلينجهام وبوكايو ساكا في العودة للقائمة بعد غيابهما عن معسكر سبتمبر الماضي، حيث خضع نجم ريال مدريد لعملية جراحية في الكتف عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، بينما أبعدت إصابة في أوتار الركبة جناح أرسنال عن المنتخب.

وتزداد الترقبات حول بيلينجهام بشكل خاص، بعدما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إنجليزي لموسم 2024/2025، في حين سبق أن فاز ساكا بالجائزة في موسمي 2021/2022 و2022/2023.

هل يعود بوجبا إلى منتخب فرنسا؟

فرص جديدة لفودين وجريليش.. وعودة محتملة لستونز وبن وايت

وعلى الجانب الآخر، يسعى فيل فودين (مانشستر سيتي) وجاك جريليش (إيفرتون) لحجز مكان في القائمة بعد مستويات مميزة قدماها مؤخرًا مع أنديتهما، بينما يقترب بن وايت مدافع أرسنال من العودة للمنتخب لأول مرة منذ مونديال 2022.

كما ينتظر أن يعود الثنائي آدم وارتون وجون ستونز بعد تعافيهما من الإصابة، فيما نال اللاعبان الشابان إليوت أندرسون وجيد سبنس إشادة خاصة من توخيل عقب ظهورهما الأول الشهر الماضي، حيث حصد أندرسون جائزة أفضل لاعب في مباراتي التصفيات.

إنجلترا تقترب من حسم بطاقة المونديال

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يقترب بقوة من حسم تأهله إلى مونديال 2026، بعدما حقق انتصارين مهمين في سبتمبر الماضي أمام أندورا (2-0) وصربيا (5-0) في بلجراد.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
منتخب إنجلترا جود بيلينجهام فيل فودين توماس توخيل بوكايو ساكا التصفيات الأوروبية جاك جريليش كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات