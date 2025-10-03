أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة بلاده لخوض مباراتي جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام جورجيا يوم 11 أكتوبر الجاري، فيما يلاقي بلغاريا يوم 14 من الشهر ذاته في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة إسبانيا، غياب خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، على الرغم من تألقه اللافت منذ بداية الموسم الجاري.

كما شهدت القائمة، اسم وحيد من فريق ريال مدريد، وهو المدافع دين هويسن.

قائمة إسبانيا

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - دافيد رايا (أرسنال) - أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

خط الدفاع: جريمالدو (باير ليفركوزن) - كوكوريولا (تشيلسي) - باو كوبارسي (برشلونة) - فيفيان (أتلتيك بلباو) - لي نورماند (أتلتيكو مدريد) - يورنتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنهام) - دين هويسن (ريال مدريد)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي - داني أولمو (برشلونة) - ميكيل ميرينو (أرسنال) - زوبيمندي (أرسنال) - أليكس جارسيا (باير ليفركوزن) - بيدري (برشلونة) - أليكس باينا (أتلتيكو مدريد) - بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - فيران توريس (برشلونة) – يريمي بينو (كريستال بالاس) - لامين يامال (برشلونة) - سامو أومورديون (بورتو) - دي فروتوس ( رايو فاليكانو) - خيسوس رودريجيز (كومو)