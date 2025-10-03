كشف توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أسباب عدم استدعاء جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، لقائمة "الأسود الثلاثة" في توقف أكتوبر.

منتخب إنجلترا يستعد لخوض مباراة ودية أمام ضيفه ويلز هذا الشهر، قبل أن يحل ضيفا على لاتفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتمسك توخيل بتشكيلته التي حققت الفوز على أندورا وصربيا الشهر الماضي ضمن منافسات المجموعة 11 في التصفيات، مع استمرار استبعاده للثنائي فيل فودن وجاك جريليش.

ولم يستدع بيلينجهام (22 عاما) لاعب خط الوسط للمنتخب، رغم عودته للمشاركة مع ريال مدريد، بعد غيابه عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في يوليو لعلاج إصابة طويلة الأمد في كتفه الأيسر.

وأكد توخيل أن افتقار بيلينجهام، أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لموسم 2024-2025 بتصويت الجماهير، لإيقاع اللعب كان سبب استبعاده من قائمة معسكر أكتوبر.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "أتفهم تركيزكم على جود، فهو لاعب مميز للغاية، وللاعبين المميزين قواعد خاصة أحيانا، لكن في هذا المعسكر، قررنا الالتزام بخططتنا واستدعاء نفس التشكيلة".

وأضاف: "هناك أيضا عامل آخر، فهو لم يستعد كامل لياقته بعد في ريال مدريد، صحيح أنه عاد للمشاركة، لكنه حتى الآن لم يلعب مباراة كاملة، شارك أساسيا في مباراة واحدة فقط".

وأشار توخيل إلى أنه تحدث إلى بيلينجهام هاتفيا وإنه كان يرغب في الانضمام إلى التشكيلة.

وواصل: "هل أعتقد أن جود يجعلنا فريقا أقوى؟ نعم، هل هو من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم؟ بالتأكيد".

وأتم: "هذه رياضة جماعية، علينا إيجاد حلول، أعتقد أننا نجحنا في ذلك في معسكرنا الأخير، يمكن أن نفقد لاعبين مؤثرين للغاية بسبب الإصابة، لا يمكن أن يكون الحل الأمثل الاعتماد على لاعب واحد".

وسيضمن منتخب إنجلترا تأهله إلى كأس العالم كمتصدر لمجموعته في حال فوزه على لاتفيا يوم 14 أكتوبر الحالي، إلى جانب تعادل صربيا وألبانيا.