للإعلان معنا سياسة الخصوصية
بدلًا من زاكايني.. منتخب إيطاليا يستدعي بيكولي لمواجهتي تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:34 م 04/10/2025
منتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا

تعرض ماتيا زاكايني، لاعب نادي لاتسيو، للإصابة خلال تدريبات فريقه أمس الجمعة، ليغيب المهاجم عن معسكر منتخب إيطاليا التحضيري لمواجهتي التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026.

كان قد استدعى جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، ماتيا زاكايني، لاعب لاتسيو لقائمة الأزوري لمواجهتي التصفيات الأوروبية لكأس العالم، لكن الإصابة التي تعرض لها حالت دون انضمامه.

وأعلن منتخب إيطاليا استدعاء روبيرتو بيكولي، لاعب فيورنتينا، بدلًا من ماتيا زاكايني، الذي تعرض للإصابة خلال تدريبات فريقه أمس الجمعة، وغاب عن مواجهة اليوم أمام تورينو.

ويضرب منتخب إيطاليا موعدًا مع إستونيا يوم السبت، الموافق 11 أكتوبر الجاري، قبل أن يستضيف الكيان الصهيوني يوم 14 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب إيطاليا بعد استدعاء روبيرتو بيكولي

حراس المرمى: ماركو كارنيسيكي (أتالانتا) - جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) - أليكس ميريت (نابولي) - جييلمو فيكاريو (توتنهام).

المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر) - ريكاردو كالافيوري (أرسنال) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - دييجو كوبولا (برايتون) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - ماتيو جابيا (ميلان) - جيانلوكا مانشيني (روما) - ديستيني أودوجي (توتنهام).

لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) - بريان كريستانتي (روما) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) - هانس نيكولوسي كافيليا (فيورنتينا) - ساندرو تونالي (نيوكاسل).

المهاجمون: نيكولو كامبياجي (بولونيا) - فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر) - مويس كين (فيورنتينا) - ريكاردو أورسوليني (بولونيا) - ماتيو بوليتانو (نابولي) - جياكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد) - ماتيو ريتيجي (القادسية) - روبيرتو بيكولي (فيورنتينا).

 

مباراة إيطاليا القادمة
منتخب إيطاليا بيكولي ماتيا زاكايني

