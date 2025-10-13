رغم الإصابة.. مبابي ينضم لمعسكر منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد، عن انضمام الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، إلى معسكر المنتخب الفرنسي في شهر أكتوبر الجاري رغم إصابته.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا مع أذربيجان مساء يوم 10 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، ومن ثم يلعب مع منتخب أيسلندا يوم 13 من نفس الشهر.

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إلى أنه من المتوقع أن ينضم مبابي لاعب ريال مدريد ومدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، اللذان أُصيبا يوم السبت أثناء تواجدهما مع نادييهما، إلى المنتخب الفرنسي يوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من عدم جاهزيتهما لمعسكر أكتوبر الجاري.

وخرج مبابي من مباراة ريال مدريد وفياريال التي انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 3-1، مصابا بتمزق طفيف في كاحله الأيمن،

وطمأن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجميع بعد المباراة قائلاً: "كيليان يعاني من ألم في كاحله، وسنتابع تطوره مع المنتخب الوطني".

وبالتالي سيحضر مبابي اجتماع المنتخب الفرنسي استعدادا لمواجهة أذربيجان ثم أيسلندا.

وأنهت الصحيفة وفقا لمصادرها أن كاحل مبابي المصاب هو الذي يلعب به دائمًا، وأنه من حيث المبدأ، لا توجد إصابة خطيرة، حتى لو اضطرر إلى انتظار الفحوصات التالية.