كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

0 0
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

رغم الإصابة.. مبابي ينضم لمعسكر منتخب فرنسا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:08 م 05/10/2025
مبابي

كيليان مبابي - لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد، عن انضمام الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، إلى معسكر المنتخب الفرنسي في شهر أكتوبر الجاري رغم إصابته.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا مع أذربيجان مساء يوم 10 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، ومن ثم يلعب مع منتخب أيسلندا يوم 13 من نفس الشهر.

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إلى أنه من المتوقع أن ينضم مبابي لاعب ريال مدريد ومدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، اللذان أُصيبا يوم السبت أثناء تواجدهما مع نادييهما، إلى المنتخب الفرنسي يوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من عدم جاهزيتهما لمعسكر أكتوبر الجاري.

وخرج مبابي من مباراة ريال مدريد وفياريال التي انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 3-1، مصابا بتمزق طفيف في كاحله الأيمن،

وطمأن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجميع بعد المباراة قائلاً: "كيليان يعاني من ألم في كاحله، وسنتابع تطوره مع المنتخب الوطني".

وبالتالي سيحضر مبابي اجتماع المنتخب الفرنسي استعدادا لمواجهة أذربيجان ثم أيسلندا.

وأنهت الصحيفة وفقا لمصادرها أن كاحل مبابي المصاب هو الذي يلعب به دائمًا، وأنه من حيث المبدأ، لا توجد إصابة خطيرة، حتى لو اضطرر إلى انتظار الفحوصات التالية.

مباراة فرنسا القادمة
ريال مدريد منتخب فرنسا مبابي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

مباشر
اشبيلية

اشبيلية

0 0
برشلونة

برشلونة

8

عرضية لصالح اشبيلية تصطدم في قدم مدافع برشلونة ثم في يده والحكم يشير بمواصلة اللعب

