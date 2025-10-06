المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب الإنفلونزا.. نيك فولتيماد يغيب عن منتخب ألمانيا في معسكر أكتوبر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:12 م 06/10/2025
فولتيماد

فولتيماد

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، غياب المهاجم نيك فولتيماد لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتين في فترة التوقف الدولي الحالية أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

غياب فولتيماد

أصدر الاتحاد الألماني، بيانا رسميا، يؤكد خلاله غياب فولتيماد عن منتخب ألمانيا في مباراتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، بسبب معاناته من الإنفلونزا.

وقال بيان الاتحاد الألماني: "لن يسافر نيك فولتمايد اليوم بسبب إصابته بالأنفلونزا".

وشهدت الفترة الأخيرة، تألق فولتيماد مع ناديه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الألماني العملاق، هدفين أمام أرسنال ونوتينجهام فورست، قبل فترة التوقف الدولي الحالي.

جدير بالذكر أن فولتيماد يمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، ولكنه لم يسجل أول أهدافه الدولية بعد.

مباراة ألمانيا القادمة
نيوكاسل منتخب ألمانيا تصفيات كأس العالم 2026 فولتيماد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات