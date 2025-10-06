أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، غياب المهاجم نيك فولتيماد لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتين في فترة التوقف الدولي الحالية أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

غياب فولتيماد

أصدر الاتحاد الألماني، بيانا رسميا، يؤكد خلاله غياب فولتيماد عن منتخب ألمانيا في مباراتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، بسبب معاناته من الإنفلونزا.

وقال بيان الاتحاد الألماني: "لن يسافر نيك فولتمايد اليوم بسبب إصابته بالأنفلونزا".

وشهدت الفترة الأخيرة، تألق فولتيماد مع ناديه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الألماني العملاق، هدفين أمام أرسنال ونوتينجهام فورست، قبل فترة التوقف الدولي الحالي.

جدير بالذكر أن فولتيماد يمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، ولكنه لم يسجل أول أهدافه الدولية بعد.