أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أن كيليان مبابي نجم "الديوك" يعاني من مشكلة طفيفة لا تمنعه من المشاركة مع المنتخب.

وانضم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إلى معسكر المنتخب الفرنسي في شهر أكتوبر الجاري، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال ديشامب عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "هناك دائما إصابات قبل إعلان القائمة وقد تحدث إصابات بعدها".

وأضاف: "كيليان مبابي موجود معنا، كانت لديه مشكلة صغيرة لا تُعيقه وإلا لما كان هنا اليوم وليس لدي أي معلومات إضافية حاليا".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أذربيجان يوم 10 أكتوبر الحالي، ثم أيسلندا يوم 13 من نفس الشهر، في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.