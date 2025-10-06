المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديشامب: إصابة مبابي طفيفة ولا تمنعه من المشاركة مع فرنسا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:23 م 06/10/2025
كيليان مبابي

كيليان مبابي

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أن كيليان مبابي نجم "الديوك" يعاني من مشكلة طفيفة لا تمنعه من المشاركة مع المنتخب.

وانضم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إلى معسكر المنتخب الفرنسي في شهر أكتوبر الجاري، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال ديشامب عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "هناك دائما إصابات قبل إعلان القائمة وقد تحدث إصابات بعدها".

وأضاف: "كيليان مبابي موجود معنا، كانت لديه مشكلة صغيرة لا تُعيقه وإلا لما كان هنا اليوم وليس لدي أي معلومات إضافية حاليا".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أذربيجان يوم 10 أكتوبر الحالي، ثم أيسلندا يوم 13 من نفس الشهر، في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ريال مدريد منتخب فرنسا كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات