كلام فى الكورة
بعد إصابة باومان.. منتخب ألمانيا يستدعي أتابولو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:03 م 06/10/2025
أوليفر باومان

أوليفر باومان

أعلن منتخب ألمانيا استدعاء نوح أتابولو، حارس مرمى نادي فرايبورج، لينضم إلى معسكر الماكينات استعدادًا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره لوكسمبورج، في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية في العاشر من الشهر الجاري، بينما يلتقي بعد المباراة بثلاثة أيام بفريق أيرلندا الشمالية.

منتخب ألمانيا يستدعي أتابولو

استقر يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على استدعاء الحارس نوح أتابولو، بدلًا من أوليفر باومان المصاب الذي عانى من الغثيان خلال الساعات الماضية.

ولن يغادر أوليفر باومان معسكر منتخب ألمانيا في الوقت الراهن، ولا يزال غير مؤكد ما إذا كان سيتمكن من التدرب مع الفريق يوم الثلاثاء.

وينضم أتابولو مساء اليوم الاثنين، إلى معسكر منتخب ألمانيا، وجاء اختيار حارس فرايبورج، بعد أن قدم أداءً مميزًا مع فريقه خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ظهوره المميز مع منتخب تحت 21 عامًا.

مباراة ألمانيا القادمة
منتخب ألمانيا فرايبورج أوليفر باومان

أخبار تهمك

