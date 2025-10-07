المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وسط الشكوك حول مبابي.. ديشامب يطالب ماتيتا بالمنافسة على مكان في منتخب فرنسا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:44 ص 07/10/2025
ماتيتا

ماتيتا

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أن جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس تم استدعاؤه للمنتخب الوطني بسبب "عادته الجيدة" في تسجيل الأهداف، لكن لا يزال يتعين عليه إثبات ذاته في الملعب والتدريبات.

وسجل ماتيتا 17 هدفا في كافة المسابقات الموسم الماضي عندما فاز كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي ليحصد أول لقب كبير في تاريخه الممتد منذ 164 عاما.

وانضم صاحب الـ28 عاما سابقا إلى منتخبات الشباب في فرنسا وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي وحصل على الميدالية الفضية.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: "ماتيتا عليه أن يفعل ما يعرفه، وهواللعب بشكل طبيعي قدر الإمكان".

وأضاف: "يملك موهبة تسجيل الأهداف، سواء مع ناديه أو مع منتخبي الشباب والأولمبي خلال الألعاب الأولمبية في باريس، لذلك فهذه لحظة فارقة بالنسبة له، فلينضم لنا بحماسه وموهبته".

وأوضح: "أنه يعرف معظم اللاعبين لأنه شاهدهم في المنتخبات الأصغر سنا أيضا، الأمر لا يتعلق بكسب ثقتي (شخصيا)، هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور، عليه أن يثبت جدارته في الفريق وفي التدريبات والمباريات".

يتزامن ذلك مع الشكوك التي أحاطت بجاهزية كيليان مبابي، نجوم هجوم منتخب فرنسا، حيث ذكر ديشامب إنه يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها خلال فوز فريقه ريال مدريد 3-1 على فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وأتم المدرب الفرنسي: "كانت لديه مشكلة بسيطة، لكنها ليست عائقا، وإلا لما كان هنا اليوم، سنخصص وقتا مع الطاقم الطبي لتقييم الوضع، وبعد ذلك سنرى كيف تتطور الأمور".

وتستضيف فرنسا متصدرة المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم منتخب أذربيجان متذيل الترتيب، يوم الجمعة المقبل قبل أن يتوجه "الديوك" لمواجهة أيسلندا صاحبة المركز الثاني بعد 3 أيام.

تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كيليان مبابي

