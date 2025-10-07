المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيدري.. القلب النابض لوسط ميدان إسبانيا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:41 ص 07/10/2025
بيدري

بيدري

أصبح بيدري يشكل محورًا رئيسيًا في المنتخب الإسباني، تمامًا كما هو الحال مع فريقه برشلونة، حيث بات اللاعب الذي تُبنى عليه تحركات الفريق في وسط الميدان.

ومع غياب رودري وفابيان رويز، تولى بيدري دور المتحكم الأول في الكرة إلى جانب زوبيميندي وميكيل ميرينو، ليقود إيقاع اللعب ويمنح المنتخب التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم.

ورغم أن المدرب لويس دي لا فوينتي يفضل استخدامه كصانع ألعاب متقدم أكثر من كونه محور ارتكاز تقليدي، إلا أن الانسجام الكبير بينه وبين ميرينو سمح لهما بتبادل الأدوار بسلاسة داخل أرض الملعب.

كل هذا يجعل بيدري عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة "لا روخا" حسبما كشفت صحيفة سبورت.

 

