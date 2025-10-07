ناقش المدير الفني جينارو جاتوزو، مدرب منتخب إيطاليا، مجددًا فكرة الانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، في ظل الضغوطات الجماهيرية، خاصة أن المباراة المرتقبة ستقام على أرضها في ملعب فريولي.

وتشارك إيطاليا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ضمن المجموعة نفسها التي تضم الكيان الصهيوني، إلى جانب النرويج وإستونيا ومولدوفا.

جاتوزو يتحدث عن مواجهة الكيان الصهيوني

يستعد جاتوزو لمواجهة الكيان الصهيوني مجددًا، بعد شهر وحيد من تصريحات مدرب منتخب إيطاليا التي انتقد خلالها الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة، إذ وصف وقوع الفريقين معًا في مجموعة واحدة بـ"سوء الحظ".

وقبل المباراة الثانية بينهما في تصفيات كأس العالم، سلط جاتوزو الضوء على استضافة الكيان الصهيوني في إيطاليا.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشر موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "علينا أن نركز على كرة القدم، وألا ننشغل بكل ما يأتي من الخارج.. الأجواء ليست رائعة بالتأكيد لكن علينا التركيز على أداء مهمتنا في تصفيات كأس العالم".

وأضاف مدرب منتخب إيطاليا موضحًا: "عندما أقول إن الأجواء ليست رائعة فأنا أقصد الأجواء المحيطة بمباراتنا ضد الكيان الصهيوني.. نعلم أنه لن يكون هناك عدد كبير من المشجعين، أتفهم ذلك، وأعلم أيضًا أنه يجب علينا خوض المباراة وإلا سنخسر 3-0".

قبل أن يختتم في هذا الصدد: "من المحزن أن نرى ما يحدث في غزة، إنه أمر مفجع.. ولا يمكنني القول إن الأجواء هادئة، نحن نعلم أن عدد الأشخاص خارج الملعب سيكون 10 آلاف، و5 أو 6 آلاف في الداخل".

غضب إيطالي

يرفض الرأي العام في إيطاليا، مواجهة الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم، رغم أنهما لعبا ضد بعضهما البعض عندما تفوق فريق جاتوزو (5-4)، لكن المباراة المقبلة بينهما تحيط بها أجواء مغايرة تمامًا في ظل إقامتها في مدينة أوديني الإيطالية.

وكانت الجماهير الإيطالية أدارت ظهرها أثناء عزف نشيد الكيان الصهيوني، كما رفعت لافتات احتجاجية.

وطالبت رابطة المدربين الإيطاليين بالانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني بسبب الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب: "كنت واضحًا جدًا بشأن مباراتنا ضد الكيان الصهيوني.. هناك فرق واضح بين دوري كمواطن ورجل في هذا العالم يشعر بالغضب الشديد مما نراه جميعًا في قطاع غزة، وبين المسؤولية الرياضية التي أتحملها".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بصدد التصويت على قرار تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في مسابقات كرة القدم، قبل أن يؤجل ذلك بسبب تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

وفي النرويج، طالب الاتحاد المحلي لكرة القدم باستبعاد الكيان الصهيوني، ثم أكد على تخصيص العوائد المالية من إيرادات مباراتهما في تصفيات كأس العالم 2026 لدعم قطاع غزة.