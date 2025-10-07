المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

رغم جاهزيته الفنية.. لماذا غاب كييزا عن قائمة إيطاليا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:24 م 07/10/2025
كييزا

فيديريكو كييزا

تحدث المدير الفني لمنتخب إيطاليا جينارو جاتوزو عن سبب غياب النجم فيديريكو كييزا عن قائمة الآزوري الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب فضّل عدم الانضمام في الوقت الحالي حتى يستعيد جاهزيته البدنية بالكامل.

ما سبب استبعاد كييزا من تشكيلة إيطاليا في تصفيات المونديال؟

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "مسألة كييزا بسيطة للغاية، أتحدث مع لاعبي باستمرار، وأريد أن أوضح ذلك، أتواصل أسبوعيًا مع فيدي، وهو يعرف رأيي فيه جيدًا، لكن عليّ أيضًا أن أحترم ما يخبرني به اللاعب".

ةأضاف: "إنه لا يشعر بأنه في كامل لياقته ويريد أن يعود عندما يكون في أفضل حالاته، هذه هي الحقيقة".

ولم يظهر كييزا بقميص المنتخب الإيطالي منذ الخروج المخيب أمام سويسرا في ثمن نهائي يورو 2024، رغم التوقعات بعودته إلى تشكيلة جاتوزو خلال تصفيات كأس العالم المقبلة أمام إستونيا والكيان الصهيوني.

ماذا قدم كييزا منذ انضمامه إلى ليفربول؟

وعانى الجناح الإيطالي من فترة صعبة مع ليفربول في موسم 2024-2025 بسبب قلة المشاركات، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بشكل أفضل مع الفريق، مسجلًا هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وهو نفس رصيده التهديفي في الموسم الماضي بأكمله.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المنتخب الإيطالي من نقص واضح في العمق الهجومي، خصوصًا بعد إصابة الثنائي ماتيو بوليتانو وماتيا زاكاني.

طالع نتائج مباريات منتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم الدوري الإنجليزي ليفربول منتخب إيطاليا فيديريكو كييزا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

