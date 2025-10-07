رغم جاهزيته الفنية.. لماذا غاب كييزا عن قائمة إيطاليا؟

تحدث المدير الفني لمنتخب إيطاليا جينارو جاتوزو عن سبب غياب النجم فيديريكو كييزا عن قائمة الآزوري الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب فضّل عدم الانضمام في الوقت الحالي حتى يستعيد جاهزيته البدنية بالكامل.

ما سبب استبعاد كييزا من تشكيلة إيطاليا في تصفيات المونديال؟

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "مسألة كييزا بسيطة للغاية، أتحدث مع لاعبي باستمرار، وأريد أن أوضح ذلك، أتواصل أسبوعيًا مع فيدي، وهو يعرف رأيي فيه جيدًا، لكن عليّ أيضًا أن أحترم ما يخبرني به اللاعب".

ةأضاف: "إنه لا يشعر بأنه في كامل لياقته ويريد أن يعود عندما يكون في أفضل حالاته، هذه هي الحقيقة".

ولم يظهر كييزا بقميص المنتخب الإيطالي منذ الخروج المخيب أمام سويسرا في ثمن نهائي يورو 2024، رغم التوقعات بعودته إلى تشكيلة جاتوزو خلال تصفيات كأس العالم المقبلة أمام إستونيا والكيان الصهيوني.

ماذا قدم كييزا منذ انضمامه إلى ليفربول؟

وعانى الجناح الإيطالي من فترة صعبة مع ليفربول في موسم 2024-2025 بسبب قلة المشاركات، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بشكل أفضل مع الفريق، مسجلًا هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وهو نفس رصيده التهديفي في الموسم الماضي بأكمله.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المنتخب الإيطالي من نقص واضح في العمق الهجومي، خصوصًا بعد إصابة الثنائي ماتيو بوليتانو وماتيا زاكاني.

