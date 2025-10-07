وكيله: سولي قد يلعب لمنتخب إيطاليا بدلا من الأرجنتين

أوضح مارتن جواستاديزجنو، وكيل أعمال اللاعب ماتياس سولي، أن موكله لا يمانع اللعب لمنتخب إيطاليا، حال لم يحصل على استدعاء رسمي من المنتخب الأرجنتيني في الفترة المقبلة.

سولي صاحب الـ22 عامًا ولد في الأرجنتين، لكنه يملك أصولًا إيطالية.

تصريحات وكيل سولي عن إيطاليا والأرجنتين

يواصل سولي تقديم أداء جيد جدًا مع روما هذا الموسم، بعد وصوله صيف 2024 بـ25.6 مليون يورو.

وقال وكيل سولي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "إنه يعمل بجد من أجل تمثيل منتخب بلاده، وهو من بين المواهب القليلة التي لم تحصل بعد على دقيقة واحدة من اللعب الدولي.. لقد أصبح قائدًا في نادٍ كبير مثل روما، ويستحق فرصة حتى لو كان لدى الأرجنتين العديد من اللاعبين الجيدين في مركزه".

وأضاف: "حلم سولي هو اللعب في كأس العالم.. إنه أرجنتيني من أصل إيطالي، ولا أعرف ما الذي قد يحدث إن استمر الوضع الحالي في الأرجنتيني، وكل شيء وارد، خاصة أنه يملك قانونيًا الحق في اللعب مع منتخب إيطاليا".

يشار إلى أن ماتياس سولي سجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين خلال ست مباريات خاضها مع روما في الدوري الإيطالي 2025-2026.