كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

0 0
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

ديشامب لا يزال يثق به.. كومان يوضح موقفه مع الديوك بعد انتقاله إلى النصر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:16 م 07/10/2025
كومان

كينجسلي كومان

رغم انتقاله المثير إلى صفوف النصر السعودي هذا الصيف، لا يزال كينجسلي كومان يحافظ على مكانه في حسابات المدير الفني ديدييه ديشامب، بعدما تمت دعوته للمشاركة في معسكري المنتخب الفرنسي الأخيرين، في إشارة واضحة إلى استمرار الثقة في قدراته رغم الجدل الذي صاحب انتقاله إلى الدوري السعودي.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي خاض مسيرة حافلة بالألقاب مع باريس سان جيرمان، يوفنتوس، وبايرن ميونيخ، يقدم بداية واعدة مع النصر، انعكست إيجابيًا على مستواه الدولي، لكن موقعه الدائم في قائمة "البلوز" لا يزال غير مضمون.

فقد جاءت استدعاءاته الأخيرة مستفيدة من الغيابات العديدة في خط الهجوم الفرنسي.

هل انتهى حلم كومان الدولي؟

وفي تصريحات خاصة لصحيفة ليكيب الفرنسية، تحدث كومان بصراحة عن تجربته الطويلة مع المنتخب الوطني قائلاً: "من الصعب أن تكون لاعبًا أساسيًا اليوم، في البطولات الكبرى، كنت دائمًا بديلاً طموحًا لمساعدة الفريق، الأمر الأصعب هو الجلوس في المدرجات عندما يكون عدد اللاعبين 26، الآن أفضل أن أتنازل عن مكاني للاعب لم يختبر ذلك من قبل".

وأضاف النجم الفرنسي: "شاركت في كأس العالم وثلاث بطولات يورو، والمدرب يعرف أنه يمكنه الاعتماد عليّ في أي وقت، علاقتنا أصبحت أقوى منذ نهائيات اليورو الأخيرة، أنا راضٍ عن مسيرتي، لكن كنت أتمنى أن أكون أكثر حسمًا في بعض اللحظات أو أن أكون أساسيًا في البطولات الكبرى".

وختم كومان حديثه بعبارة مؤثرة: "خسرت نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2022، لذلك ما زلت أفتقد فقط كأسًا مع المنتخب الفرنسي".

ماهو موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة؟

يذكر أن المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026، يستعد لمواجهة أذربيجان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على أيسلندا بعد ثلاثة أيام.

ديشامب يسخر من انتقال كومان إلى النصر السعودي

مباراة فرنسا القادمة
بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان النصر السعودي كومان المنتخب الفرنسي كأس العالم 2022 ديشامب ليكيب يوفنتوس يورو 2016

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

