رغم انتقاله المثير إلى صفوف النصر السعودي هذا الصيف، لا يزال كينجسلي كومان يحافظ على مكانه في حسابات المدير الفني ديدييه ديشامب، بعدما تمت دعوته للمشاركة في معسكري المنتخب الفرنسي الأخيرين، في إشارة واضحة إلى استمرار الثقة في قدراته رغم الجدل الذي صاحب انتقاله إلى الدوري السعودي.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي خاض مسيرة حافلة بالألقاب مع باريس سان جيرمان، يوفنتوس، وبايرن ميونيخ، يقدم بداية واعدة مع النصر، انعكست إيجابيًا على مستواه الدولي، لكن موقعه الدائم في قائمة "البلوز" لا يزال غير مضمون.

فقد جاءت استدعاءاته الأخيرة مستفيدة من الغيابات العديدة في خط الهجوم الفرنسي.

هل انتهى حلم كومان الدولي؟

وفي تصريحات خاصة لصحيفة ليكيب الفرنسية، تحدث كومان بصراحة عن تجربته الطويلة مع المنتخب الوطني قائلاً: "من الصعب أن تكون لاعبًا أساسيًا اليوم، في البطولات الكبرى، كنت دائمًا بديلاً طموحًا لمساعدة الفريق، الأمر الأصعب هو الجلوس في المدرجات عندما يكون عدد اللاعبين 26، الآن أفضل أن أتنازل عن مكاني للاعب لم يختبر ذلك من قبل".

وأضاف النجم الفرنسي: "شاركت في كأس العالم وثلاث بطولات يورو، والمدرب يعرف أنه يمكنه الاعتماد عليّ في أي وقت، علاقتنا أصبحت أقوى منذ نهائيات اليورو الأخيرة، أنا راضٍ عن مسيرتي، لكن كنت أتمنى أن أكون أكثر حسمًا في بعض اللحظات أو أن أكون أساسيًا في البطولات الكبرى".

وختم كومان حديثه بعبارة مؤثرة: "خسرت نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2022، لذلك ما زلت أفتقد فقط كأسًا مع المنتخب الفرنسي".