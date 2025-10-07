المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماتيتا: اكتشفت استدعائي لمنتخب فرنسا عبر التلفزيون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:55 م 07/10/2025
ماتيتا

جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي

تحدث جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، عن كواليس استدعائه الأول إلى صفوف المنتخب الفرنسي في سن الثامنة والعشرين، بعد سنوات من الاجتهاد والتطور في البريميرليج.

ماتيتا يكشف كواليس استدعائه المفاجئ لمنتخب فرنسا

وقال ماتيتا في تصريحات لراديو RMC: "إنه شعور لا يوصف، كنت أعرف مركز كليرفونتين، لكن الانضمام للمنتخب الأول حلم كل لاعب، لم أتوقع الاستدعاء، علمت به من التلفزيون، لكنني كنت دائمًا أؤمن أن الفرصة ستأتي يومًا ما".

كومان يوضح موقفه مع الديوك بعد انتقاله إلى النصر

وخطف ماتيتا، الذي تألق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس بتسجيله خمسة أهداف في ست مباريات، أنظار المدرب ديدييه ديشامب الذي قرر منحه فرصة الظهور الدولي الأول بعد اعتزال أوليفييه جيرو.

وأضاف اللاعب الفرنسي: "ديشامب قال لي (تحرر وكن مرتاحًا، لا تقلق كثيرًا)، سواء لعبت أمام أذربيجان أو أي فريق آخر، سأقدم كل ما لدي، أريد أن أثبت أنني أستحق هذا القميص، وربما أواصل المشوار مع المنتخب لفترة طويلة".

ماهو موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة؟

يذكر أن المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026، يستعد لمواجهة أذربيجان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على أيسلندا بعد ثلاثة أيام.

ديشامب يسخر من انتقال كومان إلى النصر السعودي

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس منتخب فرنسا أولمبياد باريس ديدييه ديشامب جان فيليب ماتيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات