ماتيتا: اكتشفت استدعائي لمنتخب فرنسا عبر التلفزيون

تحدث جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، عن كواليس استدعائه الأول إلى صفوف المنتخب الفرنسي في سن الثامنة والعشرين، بعد سنوات من الاجتهاد والتطور في البريميرليج.

ماتيتا يكشف كواليس استدعائه المفاجئ لمنتخب فرنسا

وقال ماتيتا في تصريحات لراديو RMC: "إنه شعور لا يوصف، كنت أعرف مركز كليرفونتين، لكن الانضمام للمنتخب الأول حلم كل لاعب، لم أتوقع الاستدعاء، علمت به من التلفزيون، لكنني كنت دائمًا أؤمن أن الفرصة ستأتي يومًا ما".

كومان يوضح موقفه مع الديوك بعد انتقاله إلى النصر

وخطف ماتيتا، الذي تألق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس بتسجيله خمسة أهداف في ست مباريات، أنظار المدرب ديدييه ديشامب الذي قرر منحه فرصة الظهور الدولي الأول بعد اعتزال أوليفييه جيرو.

وأضاف اللاعب الفرنسي: "ديشامب قال لي (تحرر وكن مرتاحًا، لا تقلق كثيرًا)، سواء لعبت أمام أذربيجان أو أي فريق آخر، سأقدم كل ما لدي، أريد أن أثبت أنني أستحق هذا القميص، وربما أواصل المشوار مع المنتخب لفترة طويلة".

ماهو موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة؟

يذكر أن المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026، يستعد لمواجهة أذربيجان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على أيسلندا بعد ثلاثة أيام.