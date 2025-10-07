تشهد التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 خلال أسبوع فيفا، 8 مباريات مرتقبة جماهيريًا.

ويمتد أسبوع فيفا بين 6 و14 أكتوبر، على أن تستمر خلاله التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مختلف القارات، من بينها أوروبا التي حصلت على 3 مقاعد إضافية، ليصل عدد منتخباتها في نسخة 2026 إلى 16 منتخبًا.

المباريات الأوروبية المرتقبة في تصفيات كأس العالم

- التشيك × كرواتيا: 9 أكتوبر

تكمن أهمية المباراة في أن المنتخبين الكرواتي والتشيكي يملك العدد نفسه من النقاط، 12 نقطة، في صدارة المجموعة، علمًا بأن فريق لوكا مودريتش لعب مباراة أقل.

- السويد × سويسرا: 10 أكتوبر

رغم أنه يضم إيزاك وجيوكيريس وإيلانجا وآخرين في خط الهجوم، لكن منتخب السويد يعاني بشدة في تصفيات كأس العالم، إذ يبتعد بـ5 نقاط عن المنتخب السويسري.

- البرتغال × أيرلندا: 11 أكتوبر

يبقى وضع المنتخب البرتغالي في تصفيات كأس العالم جيد جدًا، حيث يتصدر بالعلامة الكاملة، لكن الترقب سيظل مستمرًا دائمًا بسبب النجم كريستيانو رونالدو.

- إسبانيا × جورجيا: 11 أكتوبر

يقدم المنتخب الإسباني كرة قدم ممتعة إلى أقصى حد، لذا دائمًا ما تنتظر الجماهير حول العالم مشاهدة فريق دي لا فوينتي، حتى لو كان ذلك ضد جورجيا.

- أيرلندا الشمالية × ألمانيا: 13 أكتوبر

يتأخر المنتخب الألماني بـ3 نقاط عن المتصدر السلوفاكي، ومع بداية متعثرة في تصفيات كأس العالم، تنتظر الجماهير معرفة إلى أين ستؤول الأمور مع ناجلسمان.

- ويلز × بلجيكا: 13 أكتوبر

مباراة قوية مرتقبة بين منتخبين لديهما 10 نقاط في وصافة مجموعة يتصدرها منتخب مقدونيا الشمالية في مفاجأة كبيرة.

- آيسلندا × فرنسا: 13 أكتوبر

يتمتع المنتخب الفرنسي بأفضلية فنية واضحة على آيسلندا، مع تقدمه بـ3 نقاط أيضًا.

- إيطاليا × الكيان الصهيوني: 14 أكتوبر

لاعتبارات عديدة، ستتجه الأنظار لملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية من أجل متابعة الأجواء المحيطة بالمباراة، خاصة أن الرأي العام الإيطالي لا يتقبل حتى الآن فكرة مواجهة الكيان الصهيوني.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبًا في قارة أوروبا على الصعود إلى كأس العالم.

وفي التصفيات الأوروبية، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، بعضها يضم 4 فرق والبعض الآخر يضم 5 فرق، على أن يصعد المتصدر بعد خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مباشرة، إلى كأس العالم 2026.

وتتصارع المنتخبات التي احتلت وصافة المجموعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم على 4 مقاعد متبقية، يضاف إليها 4 منتخبات أخرى من الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ليشارك 16 منتخبًا في الملحق القاري.

وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم في 4 طرق أو مسارات، كل منها مكون من مباراتين فقط، نصف نهائي ثم نهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.

ويتأهل المنتخب الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.