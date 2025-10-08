تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، جائزة خاصة خلال حفل أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وحصل رونالدو على جائزة "جلوب بريستيج" من الاتحاد البرتغالي، خلال حفل أقيم مساء الثلاثاء.

تصريحات رونالدو

وقال رونالدو بعد تسلمه للجائزة: "لديّ بعض الكؤوس في المنزل، لكن عليّ أن أقول إن هذه الجائزة مميزة وجميلة، حسنًا، ماذا عساي أن أقول؟ أعتقد أن كل شيء قد قيل، عليّ أن أعترف أنني كنتُ على الطاولة عصر اليوم أفكر فيما سأقوله في هذه الكلمة، كنتُ أفكر: "ما هي جائزة بريستيج؟" أتساءل إن كانت جائزة تُمنح في نهاية مسيرتي المهنية".

وأضاف: "شعرتُ ببعض التوتر وقلتُ لنفسي: "لا يُمكن أن تكون كذلك"، تُعدّ هذه الكأس مصدر فخر كبير لي، لا أعتبرها نهاية مسيرتي، بل استمرارًا لكل ما فعلته، طوال مسيرتي، لقد لعبتُ مع المنتخب الوطني لمدة 22 عامًا؛ وأعتقد أن هذا يتحدث عن نفسه: شغفي بارتداء قميص المنتخب، والفوز بالكؤوس، واللعب للمنتخب الوطني. كثيرًا ما أقول: لو استطعتُ، لاخترتُ اللعب للمنتخب الوطني فقط؛ ولن ألعب لأي نادٍ آخر لأنها ذروة لاعب كرة القدم،".

وتابع: "لهذا السبب ما زلت هنا، أود أن أشكر كل من تواجد هنا، لقد مرّت أجيال عديدة في المنتخب الوطني، أرى هنا العديد من اللاعبين السابقين الذين كانوا زملائي في الفريق، أعتقد أنه لا يزال لديّ الكثير لأقدمه للمنتخب الوطني ولكرة القدم، أريد الاستمرار في اللعب لبضع سنوات، لا لسنوات طويلة بصراحة".

وأتم رونالدو كلمته: "أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق، على ما تعلمته منهم جميعًا - وحتى من هذا الجيل الشاب أيضًا، إنه لشرف لي أن أكون معكم، هدفنا هو الفوز في المباراتين القادمتين والتأهل لكأس العالم، كأس ​​العالم قادمة قريبًا، علينا أن نفكر فقط في الحاضر، ولكن بتفكيرنا للمستقبل، سيكون حلمًا، لكن خطوة بخطوة".