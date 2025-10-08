هندرسون: توخيل لم يجاملني بضمي لمنتخب إنجلترا

رد لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون على منتقدي قرار المدرب توماس توخيل باستدعائه لتشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم مؤكدا أنه لا يزال يلعب على أعلى المستويات.

ولم يكن هندرسون (35 عاما) قد خاض أي مباراة مع منتخب إنجلترا لمدة 16 شهرا حين استدعاه المدرب الألماني لتشكيلته الأولى في مارس الماضي وذلك بعدما أشاد توخيل بلاعب الوسط وعقليته الانتصارية مثمنا صفاته القيادية.

وأمد هندرسون، الذي خاض 4 مباريات مع منتخب إنجلترا منذ ذلك الحين وانضم للقائمة المقرر أن تواجه ضيفه منتخب ويلز وديا ومضيفه منتخب لاتفيا في تصفيات كأس العالم هذا الشهر، أنه "لا يزال لديه الكثير ليقدمه على أرض الملعب".

وقال قائد إنجلترا السابق في مؤتمر صحفي: "أظهرت على مدى سنوات طويلة ما يمكنني تقديمه لمنتخب إنجلترا وما زلت ألعب على أعلى المستويات".

وأضاف: "كل شخص خارج الملعب حر في رأيه وكذلك وسائل الإعلام، لكن رأي المدرب والجهاز الفني وزملائي هو أكثر ما يهمني".

وأوضح: "لو سألتهم عن رأيهم إذا كان وجودي هنا لمؤازرة الفريق فقط فإنني لا أعتقد أن أحد أفضل المدربين في أوروبا سيختارني لمجرد القيام بذلك".

وأردف: "أنا هنا من أجل الأداء، سواء كان ذلك في التدريبات اليومية أو في المباريات، مهمتي الرئيسية هي مساعدة الفريق".

وعاد هندرسون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب لمدة عامين بعد أن غادر ليفربول في 2023 إلى نادي الاتفاق السعودي في تجربة استمرت ستة أشهر فقط، قبل أن ينضم لاحقا إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وردا على سؤال حول العامين الأخيرين من مسيرته، قال هندرسون: "إذا سألت الكثير من اللاعبين عندما يتركون ناديا لعبوا فيه لفترة طويلة، وليس فقط ليفربول، أعتقد أنهم سيقولون إن الأمر كان صعبا".

وواصل: "مع مرور الوقت، تتغير الأمور وتتأقلم، لكنني أود القول لو عاد بي الزمن كنت سأتخذ قرارات مختلفة".

وأتم: "يمكنك أن تنظر إلى الوراء وتفكر ربما كان بوسعي فعل هذا بشكل مختلف، لكن كانت هناك عدة أسباب لذلك، في النهاية، جعلتني هذه التجارب لاعبا أفضل وأكثر قوة".

