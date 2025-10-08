لابورت يعوض دين هويسن في منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن انضمام إيمريك لابورت مدافع أتلتيك بلباو إلى معسكر منتخب إسبانيا في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، بدلا من دين هويسن نجم ريال مدريد.

غادر هويسن معسكر المنتخب الإسباني بسبب الإصابة، ولن يشارك في مباراتي جورجيا وبلغاريا هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار بيان الاتحاد إلى مدافع ريال مدريد وصل إلى معسكر المنتخب الإسباني مساء الاثنين وهو يعاني من أعراض إجهاد عضلي.

وفي اليوم التالي (الثلاثاء) لم يشارك هويسن في التدريبات، وأُبلغ ناديه بأن حالته لم تتحسن، ليخضع صباح الأربعاء لفحص طبي أكد إصابته العضلية.

ويعود لابورت للمشاركة مع منتخب إسبانيا لأول مرة منذ نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع جورجيا يوم 11 أكتوبر الحالي، ثم يلعب أمام بلغاريا يوم 14 من نفس الشهر.