مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

لابورت يعوض دين هويسن في منتخب إسبانيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:01 م 08/10/2025
لابورت

إيمريك لابورت

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن انضمام إيمريك لابورت مدافع أتلتيك بلباو إلى معسكر منتخب إسبانيا في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، بدلا من دين هويسن نجم ريال مدريد.

غادر هويسن معسكر المنتخب الإسباني بسبب الإصابة، ولن يشارك في مباراتي جورجيا وبلغاريا هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار بيان الاتحاد إلى مدافع ريال مدريد وصل إلى معسكر المنتخب الإسباني مساء الاثنين وهو يعاني من أعراض إجهاد عضلي.

وفي اليوم التالي (الثلاثاء) لم يشارك هويسن في التدريبات، وأُبلغ ناديه بأن حالته لم تتحسن، ليخضع صباح الأربعاء لفحص طبي أكد إصابته العضلية.

ويعود لابورت للمشاركة مع منتخب إسبانيا لأول مرة منذ نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع جورجيا يوم 11 أكتوبر الحالي، ثم يلعب أمام بلغاريا يوم 14 من نفس الشهر.

تصفيات كأس العالم منتخب إسبانيا دين هويسن

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

