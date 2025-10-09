فتح ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الباب أمام مشاركة نجمه كيليان مبابي، بعد الشكوك التي أحاطت مؤخرا بجاهزيته.

ديشامب ذكر في وقت سابق أن مبابي يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها خلال فوز فريقه ريال مدريد 3-1 على فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026، أكد مدرب "الديوك" أن مبابي يتعافى بشكل جيد، مما يقربه من المشاركة في اللقاء.

وقال ديشامب في هذا الصدد: "الأمر يتعلق أكثر بحساسية كاحله، وقد التزم بالبرنامج التدريبي".

وأتم: "من المفترض أن يتدرب هذا المساء، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم النظر في مشاركته غدا".

ويتلقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأذري غدا الجمعة، ثم يواجه أيسلندا يوم الإثنين المقبل.