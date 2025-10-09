المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديشامب يفتح الباب أمام مشاركة مبابي مع فرنسا ضد أذربيجان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:49 م 09/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

فتح ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الباب أمام مشاركة نجمه كيليان مبابي، بعد الشكوك التي أحاطت مؤخرا بجاهزيته.

ديشامب ذكر في وقت سابق أن مبابي يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها خلال فوز فريقه ريال مدريد 3-1 على فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026، أكد مدرب "الديوك" أن مبابي يتعافى بشكل جيد، مما يقربه من المشاركة في اللقاء.

وقال ديشامب في هذا الصدد: "الأمر يتعلق أكثر بحساسية كاحله، وقد التزم بالبرنامج التدريبي".

وأتم: "من المفترض أن يتدرب هذا المساء، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم النظر في مشاركته غدا".

ويتلقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأذري غدا الجمعة، ثم يواجه أيسلندا يوم الإثنين المقبل.

تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كيليان مبابي

