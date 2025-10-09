المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توخيل ينتقد ترتيب هاري كين في الكرة الذهبية: يستحق مركزًا أعلى

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:02 م 09/10/2025
كين

كين

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، استغرابه من احتلال مهاجمه هاري كين المركز الـ13 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025، معتبرًا أن اللاعب يستحق مركزًا أفضل بكثير.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "اسمعوا، لا أعرف أبدًا متى ستُمنح هذه الجائزة وما هو ترتيبها، أنا آخر شخص يعرف بها."

وأضاف المدرب الألماني: "لست من أشد المعجبين بالجوائز الفردية في الرياضات الجماعية. هاري لاعب جماعي حقيقي، يتألق بما يقدمه، ويجب أن يكون في مركز أعلى من الـ13 بالتأكيد."

ويعد كين أحد أبرز نجوم بايرن ميونخ هذا الموسم، بعدما واصل تألقه تهديفيًا مع الفريق في مختلف المسابقات.

