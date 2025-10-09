توخيل: إنجلترا ليست مرشحة للتتويج بلقب كأس العالم 2026

يرى توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنهم غير مرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام ويلز، مساء اليوم في مباراة ودية خلال المعسكر الدولي الجاري.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي: "سنصل إلى كأس العالم كأضعف المرشحين، لأننا لم نفز بها منذ عقود، وسنلعب ضد فرق فازت بها أكثر من مرة خلال تلك الفترة".

وأضاف: "إذا لم تفز ببطولة ويمبلدون (للتنس) فربما تكون أحد المرشحين للفوز، ولكنك لست المرشح الأوفر حظا، هناك البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وقد فعلوا ذلك مؤخرا".

وتابع: "هذا لا يعني أننا لا نملك أي فرصة. سنتأهل أولا ثم سنعرف بالضبط لماذا نذهب إلى هناك. نريد الذهاب إلى أقصى مدى ولكن يجب أن يكون دورنا واضحا".

وأردف: "لا أرى سببا لنتحمل عبء أننا المرشح الأوفر حظا للفوز. متى كانت آخر مرة فزنا بها؟ نحن نبني فريقا مستعدا للتقدم خطوة بخطوة، ولا يتمنى أحد اللعب ضده".

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الـ11 في تصفيات كأس العالم.