حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة التشيك وكرواتيا، التي أقيمت على أرضية ملعب إيدن أرينا في مدينة براج، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر، من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وجاءت أخطر فرص التشيك في الشوط الأول عن طريق بروفود، في الدقيقة 24، لكن الحارس ليفاكوفيتش تصدى لكرته ببراعة.



ولم يشكل منتخب كرواتيا خطورة تذكر على مرمى التشيك في الشوط الأول، باستثناء بعض التمريرات والعرضيات من لوكا مودريتش التي أبعدها الدفاع.



وكاد بافيل شولك لاعب التشيك أن يسجل هدفًا بركلة مقصية، في الدقيقة 56، لكن كرته مرت أعلى العارضة.



وجاء الرد من منتخب كرواتيا في الدقيقة 76، عن طريق إيفان بيريشيتش، بعد كرة عرضية خطيرة، تابعها برأسه لكنها وصلت سهلة لأحضان حارس أصحاب الأرض.



وبهذا التعادل رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 13 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف حتى الآن، كما لعب مباراة أقل.



وفي المقابل رفع منتخب التشيك رصيده للعدد ذاته من النقاط، في وصافة المجموعة.