حقق منتخب هولندا فوزًا سهلًا على حساب نظيره مالطا، برباعية دون رد، بينما تفوق منتخب النمسا أمام سان مارينو، بانتصار تاريخي بنتيجة 10-0، في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وانتصر منتخب هولندا خارج ملعبه، بنتيجة 0-4 على حساب مالطا، حيث سجل أهداف الطواحين كلا من: كودي جاكبو "ثنائية"، تيجاني رايندرز وممفيس ديباي.



ورفع منتخب هولندا رصيده بهذا الانتصار إلى 13 نقطة، يتربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما يتذيل منتخب مالطا الترتيب برصيد نقطتين فقط.



وشهدت منافسات الجولة ذاتها، فوزًا تاريخيًا على حساب سان مارينو، بعشرة أهداف دون رد، وهو الانتصار الرسمي الأكبر في تاريخ النمسا.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 15 نقطة ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة.