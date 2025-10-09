المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

هولندا تسحق مالطا.. وانتصار تاريخي للنمسا أمام سان مارينو في تصفيات كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:46 ص 10/10/2025
احتفال لاعبو منتخب هولندا بهدف جاكبو ضد مالطا

احتفال لاعبو منتخب هولندا بهدف جاكبو ضد مالطا

حقق منتخب هولندا فوزًا سهلًا على حساب نظيره مالطا، برباعية دون رد، بينما تفوق منتخب النمسا أمام سان مارينو، بانتصار تاريخي بنتيجة 10-0، في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب هولندا خارج ملعبه، بنتيجة 0-4 على حساب مالطا، حيث سجل أهداف الطواحين كلا من: كودي جاكبو "ثنائية"، تيجاني رايندرز وممفيس ديباي.

ورفع منتخب هولندا رصيده بهذا الانتصار إلى 13 نقطة، يتربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما يتذيل منتخب مالطا الترتيب برصيد نقطتين فقط.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها، فوزًا تاريخيًا على حساب سان مارينو، بعشرة أهداف دون رد، وهو الانتصار الرسمي الأكبر في تاريخ النمسا. 

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 15 نقطة ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة.

مباراة هولندا القادمة
