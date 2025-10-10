تلقى المنتخب الألماني ضربة جديدة قبل مواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب المهاجم نيكلاس فولكروج عن قائمة المانشافت بسبب الإصابة.

فولكروج خارج قائمة ألمانيا بسبب إصابة جديدة

وأكد المدير الفني يوليان ناجلسمان، في تصريحات لقناة "ARD" الألمانية، أن فولكروج تعرض لإصابة في عضلة الفخذ أثناء تدريباته مع نادي ويستهام يونايتد هذا الأسبوع، ما سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأوضح ناجلسمان أنه كان ينوي استدعاء فولكروج لتعويض غياب نيك فولتيماده الذي يعاني من وعكة صحية، قبل أن تمنع الإصابة المهاجم المخضرم من الانضمام للمنتخب.

وسيغيب فولكروج عن مواجهتي لوكسمبورج (اليوم الجمعة) وأيرلندا الشمالية (الإثنين المقبل)، وقد يمتد غيابه أيضًا إلى مباريات نوفمبر المقبل، حال عدم تعافيه في الوقت المناسب.

سلسلة إصابات متكررة

يذكر أن فولكروج، الذي سجل 14 هدفًا في 24 مباراة دولية، عانى من سلسلة إصابات متكررة في الفترة الماضية.

ولم يشارك هذا العام سوى في مباراتين كبديل أمام البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو، كما غاب عن افتتاح تصفيات المونديال في سبتمبر الماضي.