المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

1 2
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 1
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الإصابة تبعد فولكروج مجددًا عن صفوف ألمانيا في تصفيات المونديال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:02 م 10/10/2025
فولكروج

المهاجم نيكلاس فولكروج

تلقى المنتخب الألماني ضربة جديدة قبل مواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب المهاجم نيكلاس فولكروج عن قائمة المانشافت بسبب الإصابة.

فولكروج خارج قائمة ألمانيا بسبب إصابة جديدة

وأكد المدير الفني يوليان ناجلسمان، في تصريحات لقناة "ARD" الألمانية، أن فولكروج تعرض لإصابة في عضلة الفخذ أثناء تدريباته مع نادي ويستهام يونايتد هذا الأسبوع، ما سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأوضح ناجلسمان أنه كان ينوي استدعاء فولكروج لتعويض غياب نيك فولتيماده الذي يعاني من وعكة صحية، قبل أن تمنع الإصابة المهاجم المخضرم من الانضمام للمنتخب.

وسيغيب فولكروج عن مواجهتي لوكسمبورج (اليوم الجمعة) وأيرلندا الشمالية (الإثنين المقبل)، وقد يمتد غيابه أيضًا إلى مباريات نوفمبر المقبل، حال عدم تعافيه في الوقت المناسب.

سلسلة إصابات متكررة

يذكر أن فولكروج، الذي سجل 14 هدفًا في 24 مباراة دولية، عانى من سلسلة إصابات متكررة في الفترة الماضية.

ولم يشارك هذا العام سوى في مباراتين كبديل أمام البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو، كما غاب عن افتتاح تصفيات المونديال في سبتمبر الماضي.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

المنتخب الألماني نيكلاس فولكروج تصفيات كأس العالم 2026 يوليان ناجلسمان إصابة فولكروج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات