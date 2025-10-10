المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إصابة مفاجئة.. هل يغيب جواو فيليكس عن منتخب البرتغال؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:39 م 10/10/2025
رونالدو جواو فيليكس

الشكوك تحاصر جواو فيليكس قبل مواجهة إيرلند

تلقى منتخب البرتغال ضربة محتملة قبل مواجهة نظيره الإيرلندي في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد غياب المهاجم جواو فيليكس عن التدريبات الجماعية، الجمعة، بسبب شعوره بآلام عضلية.

نجم النصر السعودي يثير القلق في معسكر البرتغال

ووفقًا لبيان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اكتفى نجم النصر السعودي بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، دون المشاركة في المران الجماعي الذي أُقيم على ملعب "سيداد دو فوتبول" في مدينة أويراس، تحضيرًا للقاء المرتقب.

وذكرت قناة "Sport TV" البرتغالية، نقلًا عن صحيفة الرياضية السعودية، أن مشاركة فيليكس في مباراة السبت أمام إيرلندا باتت محل شك، في ظل حرص الجهاز الطبي على تقييم حالته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن جاهزيته.

المباراة ستقام على ملعب خوسيه ألفالادي في العاصمة لشبونة، بقيادة الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك، بينما يستعد المنتخب البرتغالي أيضًا لمواجهة قوية بعد ثلاثة أيام فقط أمام المجر على الملعب نفسه في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، يليه منتخب أرمينيا برصيد 3 نقاط، ثم المجر وإيرلندا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي سياق متصل، يواصل جواو فيليكس تقديم مستويات مميزة مع فريقه النصر السعودي، الذي يتصدر حاليًا جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الأربع الأولى من الموسم.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

مباراة البرتغال القادمة
