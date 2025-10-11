لقطات من مشاركة جراديشار في مباراة كوسوفو وسلوفينيا (صور)

حسمت نتيجة التعادل مباراة منتخب سلوفينيا مع كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.

وعاد المنتخب السلوفيني بنقطة من ملعب فاضل فوكري بتعادله سلبيا مع مضيفه منتخب كوسوفو، مساء الجمعة، في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا لمونديال 2026.

وشهدت المباراة مشاركة نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، أساسيا مع منتخب سلوفينيا، حيث شارك لمدة 63 دقيقة قبل استبداله.

وتعد هذه هي المباراة الثانية للاعب صاحب الـ23 عاما مع منتخب سلوفينيا الأول، حيث سبق له أن خاض مباراة واحدة ودية مع أمريكا العام الماضي.

وشارك جراديشار في 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بالدوري المصري، سجل خلالها هدفين.

ويستعد منتخب سلوفينيا لمواجهة سويسرا في الجولة التالية يوم 13 أكتوبر الحالي.

وبهذا التعادل رفع منتخب كوسوفو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن المنتخب السلوفيني صاحب المرتبة الثالثة.

وتتنافس منتخبات أوروبا 12 مقعدا مباشرا لمتصدري المجموعات في المرحلة الحالية، بجانب 4 مقاعد عبر الملحق.