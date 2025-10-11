المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل مع كوسوفو في تصفيات المونديال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:50 م 10/10/2025 تعديل في 11/10/2025
حسمت نتيجة التعادل مباراة منتخب سلوفينيا مع كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.

وعاد المنتخب السلوفيني بنقطة من ملعب فاضل فوكري بتعادله سلبيا مع مضيفه منتخب كوسوفو، مساء الجمعة، في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا لمونديال 2026.

وشهدت المباراة مشاركة نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، أساسيا مع منتخب سلوفينيا، حيث شارك لمدة 63 دقيقة قبل استبداله.

وتعد هذه هي المباراة الثانية للاعب صاحب الـ23 عاما مع منتخب سلوفينيا الأول، حيث سبق له أن خاض مباراة واحدة ودية مع أمريكا العام الماضي.

وشارك جراديشار في 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بالدوري المصري، سجل خلالها هدفين.

ويستعد منتخب سلوفينيا لمواجهة سويسرا في الجولة التالية يوم 13 أكتوبر الحالي.

وبهذا التعادل رفع منتخب كوسوفو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن المنتخب السلوفيني صاحب المرتبة الثالثة.

وتتنافس منتخبات أوروبا 12 مقعدا مباشرا لمتصدري المجموعات في المرحلة الحالية، بجانب 4 مقاعد عبر الملحق.

الأهلي منتخب سلوفينيا نيتس جراديشار

