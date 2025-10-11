المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الماكينات لا ترحم.. كيميتش يقود ألمانيا لاكتساح لوكسمبورج في تصفيات المونديال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:58 م 10/10/2025 تعديل في 11/10/2025
منتخب ألمانيا

ألمانيا تكتسح لوكسمبرج

واصل المنتخب الألماني عروضه القوية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على ضيفه لوكسمبورج برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

ألمانيا تكتسح لوكسمبورج برباعية في تصفيات المونديال

افتتح ديفيد راوم التسجيل للماكينات في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف جوشوا كيميتش النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 21، ليؤكد سيرجي جنابري التفوق الألماني بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني، ثم عاد كيميتش ليسجل الرابع بعد دقيقتين فقط.

وشهدت المباراة طرد لاعب لوكسمبورج ديرك كارلسون في الدقيقة 20، ما زاد من معاناة فريقه طوال اللقاء.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي لوكسمبورج في ذيل الترتيب دون نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية.

وفي المباراة الأخرى من نفس المجموعة، تغلبت أيرلندا الشمالية على سلوفاكيا بهدفين دون رد، لترفع رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الألماني.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

