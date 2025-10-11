في واحدة من أكثر مباريات الجولة الثالثة إثارة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، انتزع المنتخب الأوكراني فوزًا دراماتيكيًا من مضيفه منتخب آيسلندا بنتيجة 5-3.

أوكرانيا تكتب واحدة من أمتع مباريات التصفيات

افتتح رسلان مالينوفسكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14، قبل أن يعادل ميكائيل إليرتسون النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 35.

وأعاد أولكسي هوتسولياك التقدم لأوكرانيا قبل نهاية الشوط الأول، ثم عاد مالينوفسكي ليعزز النتيجة بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع، لينهي الشوط الأول بتفوق أوكراني 3-1.

وفي الشوط الثاني، استعادت آيسلندا توازنها بتسجيل هدفين عبر ألبرت جودموندسون في الدقيقتين 59 و75، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل 3-3.

لكن الدقائق الأخيرة شهدت انفجارًا أوكرانيًا جديدًا، حيث أحرز إيفان كاليوزيني وأوليج أوشيريتكو هدفين متتاليين في الدقيقتين 85 و88 ليحسما اللقاء.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

