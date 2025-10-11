المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباراة الأهداف الثمانية.. فوز مثير لأوكرانيا على آيسلندا في تصفيات المونديال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:06 ص 11/10/2025
أوكرانيا

أوكرانيا تنتفض بخماسية وتقترب من الصدارة

في واحدة من أكثر مباريات الجولة الثالثة إثارة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، انتزع المنتخب الأوكراني فوزًا دراماتيكيًا من مضيفه منتخب آيسلندا بنتيجة 5-3.

أوكرانيا تكتب واحدة من أمتع مباريات التصفيات

افتتح رسلان مالينوفسكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14، قبل أن يعادل ميكائيل إليرتسون النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 35.

وأعاد أولكسي هوتسولياك التقدم لأوكرانيا قبل نهاية الشوط الأول، ثم عاد مالينوفسكي ليعزز النتيجة بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع، لينهي الشوط الأول بتفوق أوكراني 3-1.

وفي الشوط الثاني، استعادت آيسلندا توازنها بتسجيل هدفين عبر ألبرت جودموندسون في الدقيقتين 59 و75، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل 3-3.

لكن الدقائق الأخيرة شهدت انفجارًا أوكرانيًا جديدًا، حيث أحرز إيفان كاليوزيني وأوليج أوشيريتكو هدفين متتاليين في الدقيقتين 85 و88 ليحسما اللقاء.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

مباراة أوكرانيا القادمة
